‘Alien-signaler’ var ikke fra rummet alligevel

Forskere har efter et par års undren løst mysteriet om ‘aliensignalerne’ fra stjernen Proxima Centauri, der blev opfanget i 2019.

Et studie publiceret i tidsskriftet Nature Astronomy har fundet årsagen til de ellers uforklarlige signaler, man troede kom fra det ydre rum:

Radiosignalet, der blev opfanget af et australsk teleskop i 2019, stammer ikke fra liv i rummet, men har faktisk bare været et resultat af noget elektronisk udstyr, der ifølge forskerne formentlig kun var et par kilometer væk fra teleskopet.

Det skriver Nature, ifølge Videnskab.dk.

Det var første gang, at data fra Breakthrough Listen - et ambitiøst, 100 millioner dollar, privatfinansieret forskningsprojekt, der skal finde bevis på liv i rummet - udløste en større eftersøgning.

Signalerne var interessante nok til, at astronomer efter opdagelsen straks igangsatte en omfattende eftersøgning på kilden, der i første omgang virkede til at være stjernen Proxima Centauri, som er stjernen tættest på vores Sol - ‘kun’ 4,2 lysår væk.

Det er et solsystem, der i lang tid har haft stor interesse for astronomer, fordi der findes en planet - kaldet Proxima B - der virker til at have forhold, der ligner Jordens.

Den har i hvert fald en afstand til sin egen sol, der giver den mulighed for at have vand på overfladen - og dermed en planet med potentiale for at have liv.

Signalerne blev opfanget af en studerende fra Hillsdale College, Shane Smith, som var praktikant på Breakthrough Listen. I foråret 2019 kiggede han på data fra teleskopet i Australien og opdagede pludselig nogle signaler, der var ret interessante.

- Jeg var begejstret over at finde et signal, der matchede alle de kriterier, jeg ledte efter, men jeg blev straks skeptisk og tænkte, at der måtte være en mere simpel forklaring. Jeg troede aldrig, at signalet ville skabe så meget begejstring, siger Shane Smith til Nature, ifølge Videnskab.dk.

Cirka et halvt år efter prøvede astronomer at opfange signaler fra stjernen igen, men uden held. Senere viste det sig, at man havde opfanget lignende signaler, som var blevet kasseret, fordi det var blevet konkluderet, at de var opstået på grund af signalforstyrrelser fra Jorden.

Det viste sig, at både signalet, der virkede til at komme fra Proxima Centauri, og de lignende signaler kom fra den samme ukendte kilde, der ifølge forskerne formentlig lå få kilometer fra teleskopet i Australien.

Men at mysteriet er blevet afkræftet er ikke kun en skuffelse for forskerne. Faktisk er det ifølge Jason Wright, der er professor i astronomi og astrofysik på Pennsylvania State University, et ret værdifuldt fund for videre forskning.

- Vi har brug for de her signaler, så vi kan lære, hvordan vi skal håndtere dem - lære, hvordan vi kan bevise, at de er udenjordiske eller menneskeskabte, siger Jason Wright til Nature, ifølge Videnskab.dk.

Det er ikke første gang, at ‘alien-signaler’ har vist sig at være ganske jordnære. I 1998 troede et hold forskere for eksempel, at de havde opdaget et nyt radiosignal fra rummet. 17 år senere fandt man ud af, at signalet kom fra en mikrobølgeovn i bygningen, de sad i.

