Alle slanger nedstammer fra de få, der overlevede dino-asteroiden

Den store udryddelse gav til gengæld en håndfuld overlevende slangearter mulighed for at brede sig til hele verden

Samuel L. Jackson havde svært ved at gøre det af med de mange slanger, der var kommet ombord på hans flyvemaskine i filmen ‘Snakes on a Plane’ fra 2006, og det kan der være en god grund til.

For omkring 66 millioner år siden, da en gigantisk asteroide ramte Mexico og udslettede størstedelen af Jordens biodiversitet, viste slangerne sig så hårdføre, at de var blandt nogle af de eneste overlevende arter. Det skriver University of Bath i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Det var kun meget få slanger, der overlevede, men de har til gengæld skabt grobund for den enorme diversitet, som slangerne nu besidder, fortæller forskerne i et nyt studie i tidsskriftet Nature Communications.

Forskerne har fundet belæg for, at alle nulevende slanger er efterkommere af de få slanger, der overlevede den verdensomspændende katastrofe.

Det har de konkluderet ved at kombinere analyser af fossiler med sekventering af DNA - altså analyse af genetisk data fra de forskellige tidsperioder - hvilket har givet dem mulighed for at skabe et overordnet billede af slangers udvikling fra dengang og op til i dag.

Ifølge studiets hovedforfatter, Catherine Klein, der er ph.d. i biologi og biokemi fra University of Bath, har asteroidenedslaget været afgørende for slangernes udvikling.

- Det her kollaps i fødekæderne gjorde slangerne i stand til at overleve og trives og gav dem mulighed for at kolonisere nye kontinenter og interagere med deres habitat på nye måder. Det er muligt, at slangerne ikke ville være, hvor de er i dag, uden asteroidenedslaget, siger Catherine Klein ifølge BBC.

I studiet kan man læse, at der formentlig har været tre årsager til slangernes overlevelse:

De kunne leve uden mad i op til et år.

De kunne gå i ly fra katastrofen under jorden.

De kunne jage i mørke, hvilket var en fordel, fordi asteroidenedslaget udover at være skyld i jordskælv, vulkanudbrud og total ødelæggelse også lagde Jorden hen i mørke i omkring et årti.

Slangernes evner har altså været ideelle i den nye post-apokalyptiske verden, og det har givet dem mulighed for at sprede sig fra den sydlige halvkugle ud over hele kloden og samtidig udvikle sig, så der i dag eksisterer omkring 3.000 forskellige slangearter.

