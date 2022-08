Almindelig køkkenurt kan måske redde fremtidens afgrøder

En meget ordinær plante besidder måske nøglen til at udvikle tørkeresistente afgrøder, og i en fremtid ramt af klimaforandringer kan det vise sig at blive værdifuldt.

Planten portulak (Portulaca oleracea), der findes stort set overalt i verden, er besynderligt nok i stand til at modstå tørke, samtidig med at dens produktivitet er høj. Det viser et nyt studie, der blev publiceret i tidsskriftet Science Advances.

Forskerne, der er fra Yale University, beskriver planten som en 'superplante', der potentielt kan blive meget værdifuld i udviklingen af tørkeresistente afgrøder til fremtiden.

Det skriver Yale University i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Gennem evolutionen har planter verden over udviklet forskellige mekanismer til at forbedre deres fotosyntese. Det er den proces, der finder sted, når planter bruger sollys til at få næringsstoffer fra vand og kuldioxid.

Majsplanten har udviklet en fotosyntese, der hedder C4, og som gør planten i stand til at være produktiv selv under meget høje temperaturer, og kaktusser har udviklet CAM-fotosyntesen, som gør den i stand til at leve med meget lidt vand.

Forskerne bag studiet undersøgte et blad fra en portulak og fandt ud af, at både C4- og CAM-aktivitet findes i planten.

Det er det, der gør den i stand til både at være højproduktiv og særdeles tørkeresistent, hvilket ifølge forskerne er helt unikt, skriver Videnskab.dk.

Undersøgelse viste desuden også, at de to mekanismer er totalt integreret i planten. Det vil sige, at de opererer i de samme celler, altså at produkter fra den ene aktivitets reaktioner bliver brugt i den andens aktivitet.

En af forskerne bag studiet Erika Edwards, der er professor i økologi og evolutionær biologi på Yale University, mener, at viden om portulaks metabolisme kan være nøglen til at skabe tørkeresistente afgrøder.

- Der er stadig et stort stykke vej, før det kan blive en realitet, men vi har bevist, at to stier på effektiv vis kan integreres og dele produkter. C4 og CAM er mere kompatible, end vi troede, og det får os til at tro, at der er flere C4+CAM-arter derude, siger Erika Edwards i pressemeddelelsen, ifølge Videnskab.dk.

