Amerikansk fysiker: Tag ikke kontakt til aliens

Inden for de næste ti år vil menneskeheden få kendskab til en fremmed livsform.

Men det vil være alt for risikabelt at tage kontakt til det ukendte.

Det siger fysiker og strengteoretiker Michiu Kaku i et interview med The Guardian.

Det skriver Videnskab.dk.

I forbindelse med udgivelsen af den 74-årige amerikaners nye bog ’The God Equation’, blev Kaku spurgt ind til hans forudsigelse, og fysikeren er klar i tonen, når det kommer til et potentielt møde med andre livsformer:

- Så snart Webb-teleskopet kommer i kredsløb, vil vi kunne nærstudere tusindvis af planeter, og derfor tror jeg, at der er store chancer for, at vi kan få kontakt til en fremmed civilisation, siger Michiu Kaku til The Guardian ifølge Videnskab.dk og henviser til NASA's 'James Webb Space Telescope', der forventes at blive sendt op i løbet af 2021.

- Nogle af mine kollegaer mener, at vi bør række ud til dem, men det, synes jeg, er en forfærdelig idé. Vi ved alle hvad der skete med Montezuma, da han mødte Cortés i Mexico for flere hundrede år siden.

Da den aztekiske kejser Montezuma II i 1519 tog imod den spanske erobrer Hernán Cortés og hans hær, endte Cortés med at tage kejseren som fange.

I sidste ende endte Cortés og den spanske hær med at erobre Mexico og slæbte i kølvandet en række sygdomme med sig, der blev fatale for den lokale befolkning.

Derfor mener Michiu Kaku, at man bør have tænkt alle scenarier igennem inden et muligt møde.

- Det er muligt at de fremmede livsformer er venligtsindede, men vi bør ikke gamble med vores sikkerhed. Derfor bør vi være meget forsigtige, hvis vi tager kontakt til dem, siger han til den britiske avis, skriver Videnskab.dk.

Michiu Kaku har igennem de sidste årtier skrevet en række bøger og medvirket i flere tv-programmer, og han er professor ved The City College of New York.

