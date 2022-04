Angel-saksiske konger var mest vegetarer inden vikingerne kom

Kød var langt fra den centrale del af almindelige måltider i den engelske middelalder, før vikingerne ankom – selv ikke for konger. Det hævder to nye studier i hvert fald

To nye studier peger på at de kongelige og adelige i den tidlige engelske middelalder ikke spiste mere kød end almindelige mennesker på den tid.

Og dette kødindtag har ifølge studiet ikke været særlig højt.

Det hævder to nye bio-arkæologisk studier, der er lavet af University of Cambridge, der for nylig blev publiceret i det videnskabelige Anglo-Saxon England (du kan se de to studier her og her).

Disse fund strider imod en generel antagelse omkring den tidlige middelalder i England. For historikere har længe antaget, at både kongelige og adelige i denne periode spiste langt mere kød end resten af befolkningen.

Det skriver University of Cambridge i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Men resultaterne fra de to nye studier viser et meget anderledes billede.

Forskerne analyserede de kemiske signaturer af diæter, der var blevet bevaret i knoglerne på 2.023 mennesker, som blev begravet i England i perioden fra det 600-1200-tallet.

Ved at krydsreferere de isotopiske fund med tegn på social status som ligenes grav, kropspositur og gravenes orientering viste det sig, at der ikke var en kobling mellem social status og en proteinrig kost.

Et fund, som strider direkte imod mange middelaldertekster og historiske studier, der indikerer, at de engelske eliter spiste store mængder kød., skriver Videnskab.dk.

Det overraskende fund fik forskerne til at undersøge en række historiske kilder, der alle gav udtryk for en kost, der bestod af enorme mængder kød samt en lille mængde brød, en anstændig, men ikke overdreven mængde øl og ingen grøntsager (selvom forskerne mener, at der nok blev serveret nogle).

- Skalaen og proportionerne af disse madlister tyder kraftigt på, at de var forsyninger til lejlighedsvise, store fester, og ikke generelle fødevareforsyninger, der opretholdte kongelige husholdninger på daglig basis, siger Tom Lambert, en af forskerne bag de to studier, i pressemeddelelsen, ifølge Videnskab.dk, og tilføjer:

- De var ikke en plan for eliternes daglige diæt som historikere har antaget.

Den anden forsker bag studierne, Sam Legget, siger

- Jeg har ikke fundet noget bevis for, at folk har spist noget i nærheden af så meget animalsk protein på en regelmæssig basis.

I så fald, mener forskerne, at de ville have fundet isotopisk bevis for et overdrevet proteinindtag og tegn på sygdomme som for eksempel gigt i knoglerne.

- Vi skal forestille os en lang række mennesker, der levede af brød med små mængder kød og ost, eller at de spiste gryderetter med porre og fuldkorn med lidt kød smidt i, siger Legget ifølge Videnskab.dk.

