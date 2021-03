Ansigtet fra istiden: Mystisk statue er ældre, end vi troede

Shigir-idolet, en totemlignende træstatue som blev fundet i en russisk sump i Uralbjergene i 1890, forbløffer endnu en gang forskere med sin alder.

Igen-igen viser det sig nemlig, at Shigir-idolet er ældre, end man tidligere antog. Idolet er ifølge en ny analyse hele 12.100 år gammelt. Det skriver mediet ScienceAlert ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en 3D-rekonstruktion af hele statuen.

Der skulle gå et helt århundrede, fra idolet blev fundet, før vi for alvor kunne begynde at gisne om dets alder, som efter de første kulstof 14-dateringer i 1990'erne blev sat til at være omkring 9.750 år.

Statuen blev fundet i brudstykker, og forskerne mener, at den kan have været op til fem meter høj, da det var intakt.

I 2018 besluttede et forskerhold at lave nye analyser – denne gang fra statuens kerne.

De første analyser var nemlig blevet lavet på træ fra ydersiden af idolet, og dette træ var både udsat for forholdene i mosen og senere bevaringsteknikker.

Den nyere analyse af statuens kerne gav statuen et par ekstra tusinde år på bagen og satte dens alder til omkring 11.600 år, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Men det selvsamme forskerhold mener nu, på baggrund af endnu nyere analyser, at statuen faktisk blev udhugget for 12.100 år siden, af et dengang 159 år gammelt lærketræ.

Altså blev statuen udhugget ved udgangen af den seneste istid, på omkring samme tid som Danmark først blev bosat af mennesker.

Idolet er ifølge forskerne bevis for, at fortidsmennesker, selv så langt tilbage, ikke var så primitive, som man måske går og tror.

- Vi er nødt til at acceptere, at jæger-samlere havde komplekse ritualer og var i stand til at udtrykke ideer og kunst på sofistikeret vis, siger arkæolog Thomas Terberger til ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

- Disse ting begyndte ikke først med bønderne, men meget tidligere, med jæger-samlerne.

