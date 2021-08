Antik matematik: 3.700 år gammel geometri-tavle vidner om 'sofistikeret samfund'

En overset babylonsk lertavle, som sad på et museum i Tyrkiet, viste sig at være verdens ældste bevis for praktisk geometri

Matematik er en ældgammel videnskab, og det sætter en australsk matematikers fund af en tavle, en stor, fed streg under.

Tavlen af ler – der er kendt som 'Si.427' - er indgraveret med rektangler, og er formentlig det ældste bevis for praktisk geometri hidtil opdaget.

Det skriver The Guardian, ifølge Videnskab.dk.

Tavlen, der stammer fra det gamle Babylon i Mesopotamien (mellem 1.900 til 1.600 år f.Kr. red.) bærer på en række regnestykker, der måler størrelserne på flere landområder.

Objektet blev fundet i det vi i dag kender som Irak i slutningen af det 19. århundrede, og har i mange år været udstillet på et museum i Istanbul før den australske matematiker Daniel Mansfield fra University of New South Wales stødte på det.

Mansfield og hans kollega Norman Wildberger har tidligere identificeret en anden babylonsk tavle, ’Plimpton 322’, hvorpå verdens ældste trigonometri-tabel var beskrevet (gren af matematik, der omhandler relationen mellem sider og vinkler i trekanter red.).

Den genopdagede tavle ‘Si.427’ indeholder et regnestykke vedrørende et landområde:

- Ligesom i dag, havde du dengang almindelige mennesker, der forsøgte at finde ud af, hvor store deres landområder var, og når de ikke havde adgang til GPS-udstyr, brugte de i stedet pythagoræiske tripler, fortæller Mansfield til The Guardian ifølge Videnskab.dk, og forklarer, at brugen af pythagoræiske tripler vidner om, at samfundet havde en sofistikeret viden om matematik.

Pythagoræiske tripler er tre tal (et talsæt red.), der sammen opfylder Pythagoras sætning: a+b=c.

For eksempel er a=3, b=4 og c=5 en såkaldt pythagoræisk trippel, da 3+4=5.

Tavlen ’Si.427’ indeholder følgende pythagoræiske tripler: 3,4,5; 8,15, 17 og 5, 12, 13.

Pythagoras læresætning er omkring 2.500 år gammel, og den babylonske tavle viser derfor, at borgerne mere end 1.000 år før den gamle græske matematiker forstod kompliceret matematik, skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

