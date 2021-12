Arkæologer finder jordiske rester af korsfæstet romer - i England

De troede det var et rutine-fund, men det viste sig at være et af de bedste fysiske beviser for korsfæstelse i Romerriget

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Da en gruppe arkæologer stødte på et skelet på en kedelig, grå vinterdag i november i England, var ingen klar over, at de var stødt på noget helt særligt.

De jordiske rester, som blev fundet i Cambridgeshire i 2017, blev flyttet til et laboratorium i Bedford.

Efter de rensede det for mudder, opdagede arkæologerne, at der gik et søm tværs igennem skelettets ene fod.

Ifølge forskerholdet er fundet spektakulært, da, de mener, skelettet er det bedste fysiske bevis for, at der var korsfæstelser i Romerriget.

Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Dna-analyser af de jordiske rester viser, at manden er død mellem år 130 og 360 e.v.t., hvilket vil sige, resterne er mellem 1.661 til 1.891 år gamle.

Manden blev mellem 25 til 35 år gammel og blev begravet med begge hænder samlet over sit bryst sammen med 48 andre individer, der er fundet omkring gravstedet.

Fundet af den korsfæstede romer var blot 1 af 49 lig som arkæologerne fandt på udgravningsstedet. (Foto: Adam Williams/Albion Archaeology)

Læs mere på Videnskab.dk: Blev Jesus naglet til korset?

I hans grav fandt arkæologerne også en trækonstruktion, der formentlig har været en trækærre, som manden har ligget på.

Gravstedet er blot et af fem, som man har fundet i en nyligt opdaget romersk lejr ved byen Fenstanton i det østlige England.

'Det er første gang, at man har udgravet et skelet med et søm i, så det er ikke lige det, man kigger først efter,' siger David Ingham, der er projektleder ved Albion Archaeology og ledede udgravningen, til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

'Vi ved en hel del om korsfæstelser fra historiske skrifter: Hvordan det blev gjort og hvor det blev gjort. Men det er første gang, at vi har konkrete beviser for, hvordan det rent faktisk fandt sted,' siger han.

Ofre for korsfæstelser fik typisk ikke en ordentlig begravelse med egen gravplads, hvilket formentlig er en af grundene til, at arkæologer ikke er stødt på et lignende fund før.

Det gør samtidig også fundet ekstra interessant, da man ikke ved, hvorfor offeret er blevet korsfæstet og alligevel bagefter har fået en ordentlig begravelse på en gravplads.

I Romerriget var det typisk slaver, oprørere og borgere i bunden af samfundet, der blev korsfæstet, skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Planen var oprindeligt at offentliggøre fundet i 2020, men covid-19-pandemien udsatte projektet.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Jagten på den historiske Jesus

Jordskælv afslører årstallet for Jesu korsfæstelse

Romerrigets 2.000 år gamle veje præger stadig Europas økonomi