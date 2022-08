Arkæologer opdager 'spansk Stonehenge'

Stenaldermonumentet er et af de største i Europa

De 600 hektar land var egentlig blevet afsat til en avocado-plantage.

Før arbejdet kunne gå i gang, skulle en arkæologisk rutineundersøgelse dog først sikre, at der ikke blev gravet utilsigtet i den spanske kulturarv. Og heldigvis.

For hvad der ved første øjekast lignede ethvert andet småbakket og tilvokset område - måske med en anelse mange løstliggende sten - har nemlig vist sig at være et af de største stenaldermonumenter, vi kender til.

Det skriver AFP ifølge Videnskab.dk, hvor du kan se flere billeder fra stedet.

Monumentet består hovedsageligt af såkaldte oprejste sten, som er en fagbetegnelse, da en del af dem er væltet sidenhen.

Af dem fandt arkæologerne 526 styk, mellem 1 og 3 meter høje, hvoraf de ældste kan være rejst for op mod 8.500 år siden. Sådanne sten kaldes også for megalitter.

- Dette er den største og mest mangfoldige samling af oprejste sten, som står grupperet sammen, på den iberiske halvø, fortæller arkæolog José Antonio Linares fra Huelva University, som er en af udgravningens hovedansvarlige, til AFP ifølge Videnskab.dk.

Foruden monumentets størrelse blev arkæologerne også slået af, hvor velbevaret det egentlig var, alting taget i betragtning.

En særlig egenskab ved monumentet var to stencirkler på bakketoppe, som havde direkte udsyn mod øst, hvorfra solopgangen kunne observeres under henholdsvis sommer- og vintersolhverv samt årets to jævndøgn, fortæller.

Mange af stenene ligger begravet i jorden, hvilket kan være med til at forklare, hvorfor det først er blevet opdaget nu. De skal nu udgraves frem mod 2026.

Opdagelsen er siden blevet beskrevet i et studie, som er kommet ud i det spanske tidsskrift Trabajos de Prehistoria.

