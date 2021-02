Arkæologer: Stonehenge er et genbrugsmonument

At Stonehenge i virkeligheden skulle stamme fra Wales, har der været tale om siden det niende århundrede. Troldmanden Merlin ledede ifølge en legende mænd til Irland for at trække en stencirkel ved navn ’Kæmpernes Dans’ hjem til England.

Et nyt fund tyder på, der ikke er tale om den rene fantasi, skriver den britiske avis The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Dengang var Wales nemlig irsk territorium.

Arkæologer har fundet tegn på, at en gigantisk stencirkel var opstillet i Wales for cirka 5.000 år siden, op mod 400 år inden Stonehenge blev opført nær dét, der i dag er Salisbury.

- Jeg har forsket i Stonehenge i 20 år, og det her er det mest interessante fund, vi nogensinde har gjort, siger en begejstret professor i arkæologi ved University College London, Mike Parker Pearson, til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Hvor stencirklen angiveligt stod, er der stadig fire kampesten, hvoraf tre nu ligger ned. Mike Parker Pearson og hans team mener, at kampestenene meget vel kunne være den første udgave af det ældgamle monument.

Stenene er placeret på en cirkelrund høj med en diameter på 110 meter, der er identisk med højen omkring Stonehenge. Den er tilmed placeret på en linje, der fanger midsommer-solopgangen, helt som Stonehenge er kendt for at gøre det.

Rundt om højen har arkæologer fundet store stenhuller, der følger cirklen rundt. Én af dem matcher det særegne tværsnit på en Stonehenge-kampesten som en ’nøgle i en lås’, mener arkæologerne.

Fundet understøtter en anden og mere pålidelig teori, som stammer tilbage fra forrige århundrede, hvor geologen Herbert Thomas mente, at Stongehenges blåspættede kampesten kom fra Preseli-bakkerne i Wales.

Det er kun et stenkast fra det sted, hvor forskerne fandt sporene fra stencirkel-monumentet.

- Hvordan vil du ellers forklare, at stenene kommer fra en række stenbrud 250 kilometer væk i fugleflugt, hvis der ikke var en form for sammenhæng? Det slog mig, at der selvfølgelig må have været en stencirkel, siger Parker Pearson til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

