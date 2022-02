Arkæologer udgraver hovedløst hesteskelet

Det sker ofte, at arkæologer støder på ældgamle skeletter, der mangler enten det ene eller det andet.

Det er også tilfældet ved en udgravning i Tyskland, hvor et hold arkæologer er stødt på to skeletter - det ene af en mand, der blev begravet for 1.400 år siden, og det andet af en hest, der mangler hovedet og menes at have tilhørt den afdøde mand.

Fundet blev gjort i den sydtyske by Knittlingen, og den afdøde mand menes at være blevet begravet, da merovingerne (et dynasti, der regerede store dele af det, der i dag er Frankrig og Belgien) blomstrede i årene 476 - 750 e.Kr.

Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Ifølge arkæolog ved Johannes Gutenberg Universitet ved Mainz, Folke Damminger, der har ledt udgravningen og har den tidlige middelalder som sit forskningsområde, taler deres undersøgelser for, at manden har tilhørt toppen i lokalsamfundet.

- Som en del af den lokale elite var han højst sandsynligt leder af en landbrugshusholdning bestående af hans familie og hans tjenere, udtaler Folke Damminger til Live Science ifølge Videnskab.dk.

Forskerne har endnu ikke fundet frem til den præcise årsag til, hvorfor manden blev begravet i nærheden af den hovedløse hest.

Folke Damminger forklarer dog til Live Science, at halshugningen af hesten kan have været en del af en begravelsesceremoni, og at hesten derfor kan være blevet placeret tæt ved manden som en måde at sikre god vind ind i efterlivet.

Angiveligt mener arkæologerne også, at mandens efterladte kan have ønsket at portrættere ham som et velhavende og vigtigt individ. På den måde kan begravelsesceremonien også have haft til hensigt at sikre, at hans efterladte har kunnet nyde gavn af den afdødes status i samfundet, forklarer Folke Damminger til Live Science ifølge Videnskab.dk.

Yderligere undersøgelser af manden, den hovedløse hest og hans grav skal ifølge Folke Damminger være med til at give viden om mandens helbred, hvorfor han døde, og hvor gammel han var, da han døde.

