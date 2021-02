AstraZeneca-vaccine virker bedre med længere mellem stikkene

AstraZenecas coronavaccine er mere effektiv, når der går tre måneder mellem første og andet stik, end når der går seks uger.

Det viser fire nye vaccinestudier, der fredag er blevet publiceret i det videnskabelige tidsskrift The Lancet.

Studierne er foretaget i Storbritannien, Brasilien og Sydafrika.

- Efter anden dosis var effektiviteten højere hos dem med et længere interval (mere end 12 uger) mellem stikkene end hos dem med et kortere interval (under 6 uger), lyder det i konklusionen fra studierne.

Studierne viser blandt andet også, at effekten af vaccinens første stik tilsyneladende ikke aftager i løbet af de første tre måneder.

Godt 17.000 frivillige har deltaget i forsøgene. Cirka halvdelen modtog AstraZeneca-vaccinen, mens den øvrige halvdel fik et uvirksomt placebo.

Den samlede effekt af vaccinen i de fire studier er opgjort til 66,7 procent.

I alt blev 84 personer ud af de 8597 personer, der fik coronavaccinen, testet positive for coronavirus. Det svarer til cirka en procent.

Til sammenligning blev 248 personer fra placebogruppen på 8581 personer testet positive for coronavirus. Det svarer til 2,9 procent.

AstraZeneca er godkendt til brug i EU - og dermed Danmark.

I den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut fredag fremgår det, at 30.845 personer har fået første stik af vaccinen i Danmark.

Ingen danskere har endnu fået andet AstraZeneca-stik.

AstraZenecas vaccine er mindre effektiv end vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna, der begge også er godkendt til brug i EU.

Til gengæld skal AstraZeneca-vaccinen ikke holdes lige så kold som de to andre, hvilket gør den væsentligt lettere at opbevare og transportere.

Flere lande - herunder Danmark - anbefaler, at man ikke bruger AstraZeneca-vacciner på personer over 65 år. Årsagen er, at effekten ikke menes at være tilstrækkeligt dokumenteret for den aldersgruppe.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har dog meddelt, at den også anbefaler vaccinen til brug på personer over 65 år.