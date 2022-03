Astronaut slår NASA-rekord efter at have opholdt sig i rummet i næsten et år

Tirsdag kunne NASA-astronauten Mark Vande Hei markere dag nummer 341 som rumrejsende.

Med det overhalede han den tidligere astronaut Scott Kelly, der hidtil har haft rekorden for flest sammenhængende dage ombord på Den Internationale Rumstation (ISS) blandt NASA-astronauterne.

Det skriver Business Insider ifølge Videnskab.dk.

Mark Vande Hei har endnu noget tid på rumstationen at gøre godt med, og når han den 30. marts 2022 lander i Kazakhstan, vil han have tilbragt hele 355 dage i rummet.

Oprindeligt var turen var kun planlagt til at vare seks måneder, da Mark Vande Hei den 9. april 2021 tog turen med den russiske Soyz-raket, der fragtede ham og den russiske kosmonaut Pytotr Dybrov til rumstationen, skriver mediet.

Den blev dog forlænget til det dobbelte, idet begge astronauter videregav deres sæder ombord på planlagte hjemtur til en russisk filminstruktør og skuespiller, der skulle hjem efter at have tilbragt en uge ombord på ISS for at optage en film.

De må derfor tage den næste planlagte returrejse, der går her et halvt år senere, og alt imens det nu bliver til en NASA-rekord for Mark Vande Hei, er tilfældet ikke det samme for den russiske kosmonaut.

Ifølge Business Insider tilhører rekorden den tidligere russiske kosmonaut Valery Polyakov, der i 90’erne tilbragte hele 438 dage på den russiske rumstation Mir, og det gør ham også til rekordholder på tværs af alle lande.

Business Insider beretter, hvordan NASA-rekorden kommer på et tidspunkt, hvor forholdet mellem USA og Rusland har ramt et historisk lavpunkt.

Ifølge mediet har Rusland i kølvandet af sanktioner sat en stopper for salget af raketmotorer til USA. NASA fastholder dog, at det ikke påvirker ISS-missioner, og Mark Vande Hei skal dog nok komme sikkert hjem den 30. marts.

- Jeg kan med sikkerhed fortælle, at Mark kommer hjem på den Soyuz. Vi er i kommunikation med vores russiske kolleger. Det er der ingen uklarheder omkring, udtalte Joel Montalbano, program-manager for NASA, ifølge Business Insider, skriver Videnskab.dk.

