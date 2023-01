Astronauter strandet på rumstation

Efter at en meteoroid ramte rumfartøjet Soyuz MS-22 i december, har mandskabet på Den Internationale Rumstation de facto siddet fast i kredsløb om Jorden.

Derfor har det russiske rumagentur Roscosmos nu planer om at opsende et redningsfartøj for at komme det nødstedte mandskab til undsætning.

Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Årsagen til redningsmissionen er mikroskopisk. Synderen er ifølge Roscosmos nemlig en mikrometeoroid, der efterlod et 1mm i diameter stort hul i Soyuz MS-22, så fartøjet begyndte at lække kølervæske i rummet.

Lækagen har haft store konsekvenser for kabinetemperaturen, der er steget og gør fartøjet ubrugeligt. Det efterlader kun en SpaceX-kapsel med plads til fire.

I tilfælde af en nødsituation kan alle Den Internationale Rumstations syv beboere derfor ikke hjemvende til Jorden på nuværende tidspunkt.

Missionens mål er den amerikanske astronaut Francisco Rubio og to russiske kosmonauter, Sergey Prokopyev og Dmitry Petelin.

Roscosmos har valgt at fremskynde opsendelsen af Soyuz MS-23, der oprindelig skulle opsendes i marts, til 20. februar for at hente de tre mænd til Jorden.

Det er dog endnu uklart, hvornår mandskabet sætter deres ben på Jorden igen.

