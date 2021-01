Astronomer fastslår universets alder

Nye målinger af lys fra Big Bang kan måske få diskussionen blandt astronomerne til at forstumme

Nye studier af verdens ældste lys, der stammer fra Big Bang, tyder på, at universet er 13,77 milliarder år gammelt - plus/minus 40 millioner år.

Det viser et studie udgivet i Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, skriver Cornell University i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Det nye estimat, der bruger data fra Atacama Cosmology Telescope (ACT) opstillet i Chiles Atacama-ørken, matcher tallene fra partikelfysikernes såkaldte standardmodel.

Men lige så afgørende: De nye resultater passer også med målinger af det samme lys foretaget af European Space Agency’s (ESA) Planck-satellit, der overvågede spor fra Big Bang fra 2009-13.

I 2019 blev der nemlig sået tvivl om Planck-forskernes målinger af universets udvidelse, da et andet forskerteam mente, at universet var flere hundrede millioner år yngre, end Planck-forskerne havde kalkuleret sig frem til.

Dermed blev der behov for at udregne universets alder på ny, skriver Cornell University i pressemeddelelsen.

- Nu er vi kommet med et resultat, hvor Planck og ACT er enige, siger Simone Aiola, forsker ved Flatiron Institutes Center for Computationel Astrophysics og hovedforfatter på ét af de to studier i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

- Det understreger, at disse svære målinger er pålidelige.

