Astronomer finder krater efter nedstyrtet raket på Månen

NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) har fundet krateret efter den mystiske raket, der styrtede ned på Månen i marts tidligere i år.

Billederne, der er blevet taget af LRO, viser, at det ikke er et enkelt krater, men et dobbelt-krater - hvilket kun gør hele affæren mere opsigtsvækkende.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Og raketten har allerede skabt en del furore, siden den blev opdaget i januar af astronomen Bill Gray. Han mente, at det måtte være en del af SpaceX booster-raketten Falcon 9, der var blevet brugt til at sende NASA’s Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) op i 2015.

Det blev til en historie i The Washington Post i januar 2022, som hurtigt spredte sig til nyhedsmedier verden over. Men måneden efter blev hypotesen modbevist af Jon Giorgini, Jet Propulsion Lab (JPL), der kunne vise, at Falcon 9-rakettens bane aldrig ville bringe den i nærheden af Månen.

Læs mere på Videnskab.dk: Ups: Raket på kollisionskurs mod Månen er nok fra Kina og ikke SpaceX

Efter det vendte Gray tilbage til sine data og opdagede, at han havde taget fejl. I stedet mente han så at kunne vise, at det var en del af booster-raketten fra Kinas Chang’e 5-TI mission, der i 2014 blev sendt mod Månen, som var den skyldige.

Det benægtede Kinas udenrigsminister Wang Yi dog. Ifølge ham var deres raket-booster gået ud af kredsløb kort efter opsendelse og styrtet i havet.

Og på den måde er det stadig uvist, hvilken raket der har forårsaget krateret på Månen. Men kraterets særlige karakter kan måske hjælpe med at løse mysteriet, mener Mark Robinson, der er hovedefterforsker ved LRO’s kamerahold.

'Typisk har en brugt raket en tyngde, der er koncentreret i motorenden; resten af rakettrinet består hovedsagligt af en tom brændstoftank. Eftersom rakettens oprindelse stadig er usikker, kan dobbelt-krateret måske hjælpe til at indikere rakettens identitet.'

Andre artikler på Videnskab.dk:

Solcelleanlæg i rummet? Det er både muligt og gunstigt



Ny dansk metode kan i fremtiden vurdere kræftrisiko med blodprøve og kunstig intelligens



'Forbløffende' mængder hormonforstyrrende stoffer fundet i danske mænds urin