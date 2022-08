Astronomer finder potentiel vandplanet

Forskere fra Université de Montréal og Institute for Research on Exoplanets har for nylig offentliggjort, at de sandsynligvis har fundet en vandplanet.

Det skriver det canadiske universitet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Planeten, der bliver kaldt TOI-1452 b, er en smule større i størrelse og masse end Jorden, og så befinder den sig i en sund afstand fra sin sol. Det er hverken for koldt eller for varmt, til at flydende vand kan eksistere på overfladen.

I studiet, der er publiceret i tidsskriftet The Astronomical Journal, fremgår det således, at planeten kan være fuldstændig dækket af et tykt lag flydende vand.

Faktisk anslår de, at vand kan udgøre op mod 30 procent af planetens masse - på Jorden udgør vand under 1 procent.

Det var Nasa’s teleskop Tess, der satte forskerne på sporet af TOI-1452 b, der befinder sig omkring 100 lysår væk, skriver Videnskab.dk.

De kunne se, at det var en særlig interessant planet, som Tess havde fundet, så de gav sig til at undersøge den nærmere, blandt andet med observatoriet Observatoire du Mont-Mégantic.

Ud fra deres egne observationer kunne de bestemme planetens massefylde og radius, og det kan astronomer netop bruge til at finde ud af, hvad planeter består af.

I TOI-1452 b’s tilfælde indikerer dens massefylde og radius, at den nok ikke består af en hård kerne, men snarere et lettere materiale.

Ifølge en af forskerne bag studiet, Charles Cadieux, der er p.hd.-studerende i fysik, er det lettere materiale sandsynligvis vand.

- TOI-1452 b er en af de bedste kandidater til at være en vandplanet, vi har fundet til dato. Dens radius og masse indikerer, at den har en meget lavere massefylde sammenlignet med en planet, der består af metal og sten ligesom Jorden, siger Charles Cadieux i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Forskerne håber på at kunne undersøge planeten nærmere med James Webb-rumteleskopet i fremtiden.

