Astronomer finder to superjorde ved nærliggende stjerne

Astronomer har fundet et nyt planetsystem med to planeter, der er lidt større end Jorden - også kaldet 'superjorde'.

Det skriver MIT i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Systemet befinder sig 'kun' 33 lysår væk fra vores eget solsystem, hvilket i astronomisk forstand regnes som noget i retning af 'lige i nærheden'.

I dette ikke så fjerne system cirkulerer de to planeter om en lille, kold dværgstjerne i et meget tæt kredsløb.

Og det gør de to nye planeter meget interessante for forskerne, ifølge Videnskab.dk.

De to planeter bliver opfattet som blandt de bedste mål for atmosfæriske studier på grund af deres stjernes lyshed,« siger Michelle Kunimoto, der er postdoc ved MIT’s Kavli Institute for Astrophysics and Space Research og en af forskerne bag opdagelsen, i pressemeddelelsen.

'Er der meget fordampning i atmosfærerne omkring disse planeter? Og er der tegn på vand eller kulstofbaserede arter? Det er de her planeter fantastiske muligheder for at udforske.'

Dog skal vi ikke få håbet for højt op i forhold til at finde levende væsener deroppe, skriver Videnskab.dk.

På grund af det tætte kredsløb om stjernen er det næsten umuligt, at der findes liv på de to planeter, da det resulterer i så høje temperaturer, at der ikke kan være vand i flydende form på overfladen - hvilket gør det pænt svært for noget liv at leve.

Det nye planetsystem blev fundet og identificeret af NASA’s Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Missionen er ledet af MIT og har til formål at observere de nærmeste og lyseste stjerner.

