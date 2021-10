Astronomer opfanger mystiske radiosignaler fra Mælkevejens hjerte

Dybt inde i Mælkevejens hjerte foregår der noget meget mærkeligt. Astronomer har opfanget usædvanlige radiosignaler, der øjensynligt stammer fra vores galakses midte.

Radiobølgerne følger ikke noget mønster, vi kender i forvejen, hvilket får astronomerne til at mistænke, at kilden ikke er noget, vi har set før – at der er tale om et helt nyt astronomisk fænomen.

Det skriver University of Sidney i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

- Vi har aldrig set noget lignende, fortæller ph.d.-studerende Ziteng Wang, der står bag den nye forskningsrapport om fænomenet, der har fået det knap så mundrette navn ASKAP J173608.2-321635 efter sine koordinater.

Hvad end det er, der udsender de underfundige signaler, opfører det sig enormt fremmedartet. Holdet bag opdagelsen fremhæver dens høje polarisation, og at objektet udsender radiobølger med meget varierende kraft.

Læs mere på Videnskab.dk: Verdens største teleskop skal afsløre universets historie

- Signalet tænder og slukker, øjensynligt på fuldstændig tilfældige tidspunkter, siger Wang i pressemeddelelsen, ifølge Videnskab.dk.

- Først troede vi, at der måske var tale om en såkaldt pulsar – en meget tung type af neutronstjerne, der udsender en puls af kraftig elektromagnetisk stråling – eller måske en type stjerne, der udsender massive soludbrud, fortæller Wang, og fortsætter:

- Men signalerne fra denne her nye kilde matcher ikke, hvad vi ved om, hvordan de her himmellegemer opfører sig.

Objektet blev endelig opdaget med radioteleskopet CSIRSO’s ASKAP i Vestaustralien. Efterfølgende observationer blev gjort med det såkaldte MeerKAT-radioteleskop, der befinder sig i Sydafrika.

Efter at have opsnappet de underfundige radiosignaler seks gange henover ni måneder i 2020 prøvede astronomerne at finde kilden med et væld af metoder.

Læs mere på Videnskab.dk: Astronomer zoomer ind på mystiske radioglimt

Specielt ville de gerne prøve at observere objektet i visuelt lys, men det lykkedes ikke. De kunne ikke se noget som helst på de koordinater, radiobølgerne kom fra. Hverken i synligt lys, med nær-infrarød spektroskopi eller med røntgen.

Herefter gik de over til radioteleskoper, der som bekendt gav pote.

Forskerne ved altså ikke, hvad det er, der sender de aparte radiobølger fra Mælkevejens centrum, og det er ikke sandsynligt, at vi finder ud af det lige med det første.

En af de andre forfattere bag studiet, professor i fysik ved University of Sidney Tara Murphy, trøster sig dog ved, at det transkontinentale Square Kilometre Array-radioteleskop kommer op at køre inden for det næste årti. Det kommer til at lave detaljerede kort over himlen hver eneste dag.

- Vi forventer at et så kraftfuldt teleskop kan hjælpe os med at opklare mysterier som dette, udtaler Tara Murphy i pressemeddelelsen, ifølge Videnskab.dk. Hun fortsætter:

- Men det kommer også til at åbne for at undersøge dele af kosmos med radiospektret, der før har været os forment.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Hvad kendetegner en kvindelig psykopat?

Dør man øjeblikkeligt ved halshugning?

Kina vil teste atomreaktor, der kører på thorium