Astronomer venter i spænding: Gigantiske sorte huller på kollisionskurs

For første gang i astronomiens historie kan vi overvære sammenstødet mellem to supermassive sorte huller – allerede om få år

I en galakse langt herfra foregår der ting, som kan sende rystelser igennem tid og rum, hvis disse forskere har ret.

De spår, at to supermassive sorte huller kan støde sammen inden for de næste tre år, viser et nyt studie. Måske allerede om 100 dage.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

I galaksen SDSS J1430+2303, som er en milliard lysår væk fra Jorden, ser det angiveligt ud til, at to sorte huller med en sammenlagt masse 200 millioner gange større end Solens nærmer sig hinanden og kan ende med at kollidere. Det vil være første gang i astronomiens historie.

Det er i hvert fald den førende teori. Astronomernes målinger er ikke blevet bekræftet endnu, men hvis sammenstødet sker, burde det ikke være til at tage fejl af.

Forskerne forventer, at det vil afstedkomme et enormt udbrud af lys i galaksen. Samtidig vil den data, man kan opsnappe af et sådant udbrud, være enormt givende for bedre at kunne forstå mystikken omkring sorte huller.

Studiet af de sorte huller er endnu ikke formelt publiceret, men er blevet godkendt til at blive det i det videnskabelige tidsskrift Astronomy & Astrophysics, og ligger tilgængeligt på databasen arXiv.

