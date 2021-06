Atombombe-detektor hjælper forskere med at finde ny koloni af blåhvaler

Selvom blåhvalen er det største pattedyr på Jorden, er de også nogle af de sværeste dyr at finde, fordi de er sjældne og lever tilbagetrukket.

Ikke desto mindre er det lykkedes et forskerhold at finde en ny population af pygmæ-blåhvaler i Det Indiske Ocean, skriver University of New South Wales i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Forskerne ved ikke, hvor mange hvaler der er. De har kun hørt hvalernes kald, og det skyldes, at opdagelsen er blevet gjort ved hjælp af data fra Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization – en organisation, der overvåger internationale prøvesprængninger af atomvåben.

'Jeg synes, det er ret fedt, at det system, der holder verden i sikkerhed fra atombomber, lader os finde nye hvalpopulationer, hvilket på lang sigt kan hjælpe os med at studere havmiljøets sundhed,' siger marinøkolog og studiets førsteforfatter Tracey Rogers i pressemeddelelsen, ifølge Videnskab.dk.

Da forskerne studerede data fra bombemonitoreringsprogrammet, fandt de et usædvanligt stærkt signal: en hvalsang, der tidligere var blevet identificeret, men som forskerne ikke vidste ret meget om.

Forskerne nærstuderede hvalsangens struktur, frekvens og tempo og kom frem til, at sangen må tilhøre en gruppe pygmæ-blåhvaler, som ikke tidligere er opdaget.

