Bagklogskabens lys er undersøgt af videnskaben

Du har sikkert prøvet, når nogen fortæller dig, at de har slået op med deres kæreste, at få tanken: »Jeg vidste, det ville ske«.

Også selvom du ikke siger det højt.

Det er bagklogskaben, der spiller dig et pus, viser nyt studie om kærlighedsliv, skriver University of Wisconsin-Eau Claire ifølge Videnskab.dk.

Studiet, der har undersøgt bagklogskab i kæresteforhold, viser, at vi kan komme til kun at fokusere på de dårlige ting i et forhold, som vi ellers havde glemt, når vi hører om, at nogen har slået op.

Et hold af forskere har nemlig sat sig for at finde ud af, hvordan 1.000 college-studerende ville svare i en undersøgelse om kærlighedsliv, hvis de gik til det med en forudindtagethed om, at et par havde slået op.

Forskerne lavede to undersøgelser.

I hver undersøgelse fik hver af deltagerne fortalt en historie, der beskrev et par med et sprudlende kærlighedsliv fyldt med god kemi og følelsesliv, men også med nogle forskelle at arbejde på såsom trosretning.

Herefter splittede forskerne deltagerne op i tre grupper, og hver gruppe fik givet forskellige information om parrets forhold seks måneder senere:

En gruppe fik ikke noget at vide om parret.

Den anden fik at vide, at de havde slået op.

Den tredje fik en positiv fortælling om, at parret var forblevet sammen eller gift.

Da deltagerne havde fået de nødvendige informationer og scenarier, spurgte forskerne dem så, hvad de tænkte. De to grupper, der enten ikke havde fået information om parret, eller havde fået en positiv historie, gav ikke synderligt forskellige svar.

Men de, der havde fået at vide, at parret havde slået op, stod i stor kontrast. De gav udtryk for, at de vidste, at det ville ske på baggrund af de informationer, de havde fået om dem.

Konklusionerne i studiet går på, at man først ved, at noget vil ske, når man har hørt om, at det er gået galt.

Når man ved, at et par har slået op, kommer man, ifølge forskerne, oftest til at fokusere og genfortolke forholdet som negativt og komme frem til den ‘logiske’ slutning, at man »vidste det ville ske«.

- Vi håber, at fremtidig forskning vil gå dybere ind i de psykologiske konsekvenser ved bagklogskaben i forhold samt de mekanismer, der opbygger den uberettiget, skriver forskerne i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Studiet er udgivet i tidsskriftet Social Psychological Bulletin.

