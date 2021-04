Bakterier hænger længe i luften på offentlige toiletter, viser nyt studie

Slå brættet ned, inden du skyller ud. På den måde kan du være med til at begrænse antallet af bakterier, som bliver hængende i luften

Når man skyller ud i toilettet, sender det en masse bakterier ud i luften, båret af mikroskopiske, luftbårne vanddråber.

På offentlige toiletter, som ofte er indelukkede og med dårlig udluftning, og hvor mange mennesker kommer og går, kan det muligvis være en potentielt smitsom cocktail.

Det skriver Florida Atlantic University (FAU) i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

I et nyt studie har forskere fra FAU set på, hvordan sygdomme som COVID-19, der kan gemme sig i vores afføring, potentielt kan spredes gennem mikrodråber, som bliver slynget ud i luften, når man trækker ud.

Ved hjælp at måleapparater placeret rundt omkring toilettet i forskellige højder, kunne forskerne se, hvor mange partikler der svævede rundt i luften på et givent tidspunkt: før, under og efter udtræk.

Læs mere på Videnskab.dk: Havde man toiletter i stenalderen?

I studiet sammenlignede forskerne udtræk i tre forskellige scenarier:

udtræk i et åbent toilet

udtræk i et tildækket toilet

udtræk i et pissoir

Spredningen af mikrodråber var værst, når toilettet ikke var dækket til under udtrækning, men selv med et tildækket toilet slipper en betydelig mængde mikrodråber ud gennem sprækkerne mellem sædet og brættet.

Særligt problematisk er ifølge studiet, at selv med normal udluftning lader de luftbårne mikrodråber til at akkumulere over tid, hvor de blev hængende i luften op til flere timer.

Læs mere på Videnskab.dk: Det regner med virus og bakterier fra himlen

- Efter cirka 3 timers test, hvor vi skyllede ud mere end 100 gange, fandt vi en markant stigning i de målte aerosol-niveauer i omgivelserne: For hver udskylning blev der dannet titusindvis af mikrodråber, fortæller forsker Siddhartha Verma, ifølge pressemeddelelsen. Det skriver Videnskab.dk.

- Både toiletterne og pissoirerne dannede store mængder mikrodråber, der var mindre end 3 mikrometer i størrelse, som udgør en stor risiko, hvis de indeholder smitsomme mikroorganismer. På grund af deres lille størrelse kan disse mikrodråber være luftbårne i lang tid.

Forskerne mener derfor, at der skal fokuseres på at forbedre udluftningen af offentlige toiletter som det mest effektive middel til at bekæmpe potentiel smitte.

Andre artikler fra Videnskab.dk

Så længe overlever coronavirus i luften og på plast, metal og pap

Hvor grønne er elbiler egentlig?

https://videnskab.dk/teknologi-innovation/hvor-groenne-er-elbiler-egentlig

'Milepæl': Eske Willerslevs forskerhold kan kortlægge uddøde arters DNA ud fra en sjat tis