Bananfluers superkræfter: Svarer til at løbe 10.000 kilometer

Vi har markant undervurderet, hvor gode bananfluer er til at sprede sig, siger en forsker

Hvis du nogensinde er blevet imponeret over dine egne evner efter en løbetur, kan du godt pakke sammen.

Bananfluer er nemlig vaskeægte maratonflyvere og kan ifølge et nyt studie flyve op til 15 kilometer på en enkelt flyvetur – det svarer til seks millioner gange deres kropslængde.

Det er i kropslængde-mål længere, end mange trækfugle kan flyve og svarer rundt regnet til, at et menneske skulle løbe 10.000 kilometer uden stop. Det skriver California Institute of Technology (Caltech) i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Men hvordan måler man egentlig, hvor hurtigt og hvor langt en bananflue kan flyve?

Et hold forskere fra Caltech University indfangede tusindvis af vildtlevende bananfluer af arten D. melongaster ved en frugtstand.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvor kommer bananfluerne fra?

Herefter transporterede de dem til en udtørret søbred i Mojaveørkenen i Californien, hvor de satte dem fri og løbende lokkede dem i fælder igen ved hjælp af fermenteret juice.

Ved at måle, hvor lang tid det tog for fluerne at nå fra det sted, de blev sat fri, og til fælderne fyldt med lækker juice, kunne forskerne måle fluernes fart.

Forskerne lagde et kilometerlangt duftspor, som lokkede fluerne i de små fælder.

De opsatte også vejrstationer, så de kunne medregne, hvordan vind- og vejrforhold påvirkede fluernes færd.

Forskerne målte, at det tog 16 minutter, før den første flue krydsede kilometermærket – altså med en hastighed på omtrent 1 meter i sekundet.

Læs mere på Videnskab.dk: Er fluer og hvepse for dumme til at finde et åbent vindue?

Sammenholdt med tidligere laboratoriestudier, som har vist, at mætte bananfluer kan flyve i op til tre timer uden stop, konkluderede forskningsgruppen, at bananfluen D. melongaster kan flyve mellem 12 og 15 kilometer på en enkelt tur – selv hvis der er lidt vind.

- De små fluers spredningskapacitet er blevet markant undervurderet (…) de bliver næsten aldrig studeret udenfor laboratoriet, så vi havde ikke den store ide om, hvor gode deres flyveegenskaber egentlig er, fortæller Michael Dickinson, som er en del af forskningsholdet, i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Andre artikler på Videnskab.dk

Sæd får tilsyneladende bananflue-hunner til at huske bedre

Top 10: Her er insekterne med de sejeste superkræfter

Rotte med superkræfter: Derfor føler den ikke smerte