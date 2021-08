Bekræftet: Ti meter bred koral fundet

Great Barrier Reef i Australien er truet, men i marts fandt et citizen science-projekt en kæmpekoral på 7,4 meters dybde.

Nu har forskere bekræftet, at der er tale om Great Barrier Reefs bredeste koral. Det skriver mediet ScienceAlert ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en video af dykkere, der svømmer omkring korallen. https://videnskab.dk/naturvidenskab/opdagelse-400-aarig-kaempekoral-er-den-bredeste-nogensinde-fundet

Af lokalbefolkningen er den kendt som Muga dhambi (stor koral). Den er mellem 421 og 428 år gammel, 5,3 meter høj, ti meter i diameter ved foden og har indtil videre overlevet invasive arter, mennesket, 80 cycloner og 100 koralblegninger.

Læs mere på Videnskab.dk: Grønlands mørke havbund bugner af farvestrålende koraller

Muga dhambi hører sammen med 16 andre typer til en koralstenslægt kaldet porit (porites), som er ekstremt sjælden og modstandsdygtig.

De udgør derfor en af de vigtigste typer af koraller til opbygning af rev i Great Barrier Reef. Specielt Muga dhambi, da mindre koraller kan bruge dens majestætiske størrelse som ly.

Men selvom Muga dhambi har vist sig at være modstandsdygtig, har forskerne bag studiet observeret skader på korallen. Skader som, de vurderer, formentlig er startet allerede i 1887 som følge af global opvarmning.

Læs mere på Videnskab.dk: Se billederne: ‘Skjult verden’ opdaget i Australien

For fremtidens koralrev er dette dog en opløftende opdagelse, da Muga dhambi ikke har taget nævneværdig skade af global opvarmning.

For eksempel er korallen ikke blevet bleget, hvilket ellers kan ske, når koraller udsættes for højere temperaturer end normalt. Derfor mener forskerne, at vi kan lære meget ved at monitorere og studere den.

Andre artikler på Videnskab.dk

Ny art af forhistoriske mennesker fundet i Filippinerne

Havets rumvæsen: Forskere er blevet klogere på ny, vild art af ribbegobler

Forskeralarm: Hidtil værste katastrofe for verdens koraller