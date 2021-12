'Bekymrende' asteroide på vej mod Jorden

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

En asteroide, som er større end Eiffeltårnet, vil komme ind i Jordens kredsløb om en uges tid.

For at være mere præcis på Fandens fødselsdag 11. december.

Asteroiden er omkring 330 meter lang og hedder 4660 Nereus. Den er kategoriseret som 'potentielt farlig' af NASA, fordi den er langt mere end 150 meter lang og kommer tættere end 7.402.982 kilometer på Jorden.

Det skriver New York Post.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

3D animation af asteroide tæt på Jorden. Foto: Shutterstock

Kan være katastrofalt

Men der er ingen grund til panik. NASA forventer ikke, at Nereus kommer til at ramme Jorden. De forventer, at den vil flyve forbi jorden 3.862.425 kilometer væk, hvilket svarer til 10 gange afstanden fra Jorden til månen.

Det lyder jo umiddelbart langt væk. Men det er faktisk det tætteste, en asteroide kan komme på Jorden.

Hvis en asteroide er tættere end 193.121.280 kilometer på jorden, kategoriserer NASA det som en NEO, som står for 'near Earth object' - eller 'tæt på Jorden objekt'.

Problemet er ikke, at Nereus kommer tæt på jorden. Problemet er, at hvis den ændrer sin bane bare en lille smule, kan det være katastrofalt for vores lille blå planet.

Skubbe ud af kurs

Derfor har NASA og det japanske rum-agentur JAXA overvejet, om man skulle skubbe Nereus ud af sin kurs med Hayabusa-rumfartøjet.

Men i stedet har de valgt at gå efter Asteroide 25143 Itokawa, som en del af deres 'Double Asteroid Redirection Test', eller 'Dobbel Asteroide Omdirigerings test'.