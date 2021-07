Besynderlig bille går på undersiden af vandoverflader

Mange insekter kan gå på vand, da de er for lette til at bryde overfladespændingen, men aldrig før er det blevet dokumenteret, at et insekt går på undersiden af vandoverfladen.

Indtil nu, hvor den australske adfærdsbiolog John Gould ved et rent tilfælde opdagede en bille af endnu ukendt art løbe på undersiden af den pøl, hvor han ledte efter haletudser.

Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

På Videnskab.dk kan du se en video af billen, som spankulerer lystigt afsted.

Ved første øjekast troede John Gould, at billen, som andre forskere foreslår tilhører den taksonomiske familie Hydrophilidae, blot var faldet i vandet og flød på ryggen.

Men ved et nærmere kig så han, at billen faktisk sad fast på undersiden af vandoverfladen og tilsyneladende løb ganske ubekymret rundt.

- Billen gik ubesværet rundt langs undersiden af vandets overflade, med bunden i vejret. I ny og næ stoppede den, hvorefter den traskede videre, som om den gik på enhver anden fast landoverflade, fortæller John Gould til Live Science ifølge Videnskab.dk.

Ikke blot kan billen bevæge sig på undersiden af vandet, men også stå stille der.

- Det betyder, at den kan forblive på vandoverfladen uden at bruge noget energi i modsætning til større dyr, som bevæger sig over vand, såsom firben, der er nødt til at løbe for ikke at synke i. Denne evne betyder måske, at billen kan undgå rovdyr ved at minimere den støj, den laver, mens den forholder sig stille, siger John Gould.

Hvordan billen gør dette, ved forskerne endnu ikke, men en luftboble på billens mave er måske en ledetråd. Små, hårlignende strukturer på billens krop gør måske, at den kan fange luftbobler på dens krop, og luftboblerne giver opdrift, som gør det muligt for billen at klynge sig til vandoverfladen.

