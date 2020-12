Bier bruger lort til at beskytte sig mod drabelige gedehamse

Honningbier i Vietnam har udviklet kreative metoder for at forsvare sig mod en stor asiastisk gedehams

Ifølge et nyt studie har asiatiske honningbier taget et spektakulært våben i brug for at forsvare sig mod hvepsene. Det skriver National Geographic ifølge Videnskab.dk.

Når gedehamse typisk angriber bikuberne, skærer de hovedet af honningbierne, hvorefter de kaprer bikuberne og fortærer biernes larver.

For at forhindre dette, belægger bierne indgangen til deres bikube med lort, der hjælper med at holde den asiatiske kæmpe-gedehams væk.

Det er første gang, at forskere observerer honningbier bruge ’redskaber’ til at hjælpe dem, fortæller Heather Mattila, der er entomolog ved Wellesley College i Massachusetts i USA og medforfatter til det nye studie, til National Geographic.

Forskere har tidligere observeret sorte markeringer ved indgangen til bikuber i Vietnam og andre steder i det sydøstlige Asien, men først nu har man fundet ud af, hvad det mørke materiale består af.

Bierne bruger lort fra dyr som høns og køer.

Opdagelsen kan muligvis bruges til at hjælpe biavlere andre steder i verden, hvor invasive arter af gedehams – også kendt i amerikanske medier som ’murder hornets’ – generer insekterne.

