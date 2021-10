Bitcoin-studie: Én transaktion svarer til at smide to iPhones i skraldespanden

Bitcoins belaster ikke kun på strømforbruget. Kryptovalutaen forbruger voldsomt meget hardware om året, viser et nyt studie

Bitcoin-transaktioner forbruger op imod 30.700 tons hardware om året, viser et nyt studie, der er publiceret i tidsskriftet Resources, Conservation and Recycling.

En transaktion af en enkelt bitcoin har et forbrug, der ifølge forskere fra den hollandske centralbank og Massachusetts Institute of Technology svarer til at smide to iPhones i skraldespanden.

Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Ikke nok med, at det sætter et gevaldigt klimaaftryk, indebærer kryptovaluta altså tilsyneladende et gevaldigt spild af hardware.

Særligt de specialiserede computerchips ASICs, som opretholder det netværk, der sørger for, at man kan handle med bitcoins, er skyld i det enorme forbrug.

Det skyldes, at ASIC-chips konstant skal fornyes for at være effektive, og ifølge forskerne har de kun en levetid på omkring 1,29 år.

- Vi har estimeret, at hele bitcoin-netværket i øjeblikket forbruger omkring 30.700 tons udstyr om året. Det svarer til alt mindre IT- og telekommunikationsudstyr fra et land såsom Holland, skriver forfatterne bag studiet, Alex de Vries og Christian Stoll, ifølge Videnskab.dk.

I 2020 blev der foretaget 112,5 millioner transaktioner af bitcoins. Ifølge forskerne betyder det, at hver transaktion cirka har svaret til 272 gram elektronisk affald - og det svarer til to styks iPhone 12 mini.

I studiet fremgår det også, at det formentlig kun vil blive værre, hvis prisen på bitcoins kommer til at stige.

En mulig løsning på problemet kunne til gengæld være, hvis folkene bag kryptovalutaerne bestemte sig for at lave mere bæredygtige alternativer.

