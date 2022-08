Bizarre dyr fundet på Stillehavets bund

Forskere fra Natural History Museum i London var i 2018 på en ekspedition på bunden af Stillehavet, hvor de stødte på et utal af mærkværdige undersøiske dyr.

Dyrene bestod af både ledorme, hvirvelløse dyr á la skolopendre, forskellige gopler og koraller. Blandt de 48 forskellige skabninger er syv indtil videre bekræftet som nye arter, da forskerne for nyligt publicerede deres studie i tidsskriftet ZooKeys.

Blandt de spøjse eksistenser var der også et såkaldt ‘gummy squirrel’ (Psychropotes longicauda), der til forveksling ligner et gult egern eller en delvist skrællet banan. Det er i virkeligheden en søpølse.

Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Forskerne fandt dyrene i en undersøisk kløft mellem Mexico og Hawaii omkring 5.000 meter under havets overflade.

En af de nye arter er en bleg, orange koral, og den tog forskernes opmærksomhed, fordi den ligner en anden koral (Chrysogorgia abludo), som typisk findes i Atlanterhavet. De fandt dog hurtigt ud af, at det faktisk var en helt ny art, der til dato ikke har fået et navn endnu.

Det er første gang, at man har fundet en koral fra Chrysogorgia-familien i Stillehavet. ‘

Den nye koralart i Chrysogorgia-familien ligner nærmest på en prik sin fætter, der bor i Atlanterhavet, men de er altså - til stor begejstring blandt forskerne - to forskellige arter. (Fotos: Durden and Smith/Wiklund, Durden, Drennan og McQuaid/Bribiesca-Contreras)

En af forskerne bag projektet, Fernanda Bribiesca-Contreras, der er postdoc i biologi på Max Planck Institute for Intelligent Systems, var særdeles begejstret over at have stødt på den nye koralart.

- Til at begynde med troede vi, at det var den samme art, men efter yderligere molekylære undersøgelser, kunne vi se, at den var morfologisk anderledes, siger Fernanda Bribiesca-Contreras til Live Science ifølge Videnskab.dk.

Før ekspeditionen havde forskere kun haft mulighed for at undersøge dybhavsdyrene ved hjælp af fotografier, video eller ved at kigge på fossiler.

Nu har forskerne mulighed for at undersøge dyrene nærmere i et laboratorium og få en større forståelse for, hvordan vi skal passe på deres økosystem.

Forskernes arbejde kan potentielt også sætte en stopper for fremtidig dybhavsminedrift på området, eller hvert fald give en større forståelse for konsekvenserne for dyrene, hvis der skulle komme minedrift.

