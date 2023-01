Bizart fund overrasker

Et 120 millioner år gammelt fossil lader til at være en hybrid mellem en fugl og en dinosaur

Palæontologer har fundet et fossil i Kina, der er en hybrid mellem dinosaur og fugl. Fortidsdyret (Cratonavis zhui), der levede for 120 millioner år siden, har således et hoved som en dinosaur og en krop som en fugl.

I et nyt studie, der er blevet publiceret i tidsskriftet Nature Ecology & Evolution, fremgår det, at fundet kan være med til at forklare, hvordan moderne fugle har udviklet sig til deres nuværende form.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Palæontologerne, der er fra Chinese Academy of Sciences i Kina, CT-skannede først og fremmest fossilets kranie. Det gjorde dem i stand til at lave digitale rekonstruktioner, så de kunne se, hvordan kraniet fungerede, da fuglen levede.

Det 120 millioner år gamle fossil. (Foto: Wang Min)

Deres resultater viser, at fortidsdyrets kranie minder mere om dinosaurers, såsom Tyrannosaurus Rex, end fugles kranier. Det forklarer Zhiheng Li, som er palæontolog og en af forskerne bag studiet.

- De primitive karakteristika ved kraniet siger noget om, at de fleste fugle fra Kridttiden såsom Cratonavis ikke kunne bevæge den øverste del af næbbet uafhængigt af hjernekasse og nedre del af kæben, siger Zhiheng Li til ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Forskerne fandt, at hybrid-fuglen overraskende nok havde lange skulderblade og en særligt lang knogle i foden. Det ser man sjældent ved fossiler af forfædre til fugle og ej heller i nulevende fugle.

