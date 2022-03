Bizart fund på Mars: Er det en sten eller en blomst?

For det meste er det et bart, ørkenlignende landskab, Curiosity-roveren ruller henover på Mars.

Men engang imellem dukker der også sten op, som, hvis man kigger godt efter, er formet som det ene eller det andet - lige fra blomst til blomkål.

Nu er Curiosity stødt på en blomster-lignende sten - en såkaldt mineralformation.

Det skriver Universe Today, ifølge Videnskab.dk.

Ifølge mediet er stenen en såkaldt konkretion, en hård, kompakt masse, der har sin oprindelse inde i Mars’ jordlag, i dette tilfælde fra den røde planets forskellige bjergarter.

Når det, der engang har været Mars’ grundvand, er sivet op gennem en klippe, har vandet haft noget opløst stof med sig op til overfladen, for eksempel salte kaldet sulfater, som så kommer til syne i en given formation.

Forsker på Curiosity-projektet, Abigail Fraeman, har delt et billede af sten-formationen på sin Twitter-profil. Til billedet medfølger en mønt, der giver en fornemmelse af størrelsen på stenen, der måler blot 1 centimeter.

- Vi har set strukturer som disse før, mest fremtrædende helt tilbage ved Pahrump Hills (et område på Mars, red.). Der var de lavet af salte kaldet sulfater, skriver Abigail Fraeman ifølge Videnskab.dk.

Ifølge Universe Today fandt man en lignende sten helt tilbage i 2008 med den daværende Mars-rover Spirit. Dengang navngav man den ‘blomkål’ som følge af det blomkåls-agtige udseende.

Det nye fund har teamet bag valgt at navngive ‘Blackthorn Salt’, skriver Universe Today.

Billedet af Blackthorn Salt er taget med Mars-roverens linse Hand Lens Imager, der fungerer som et slags forstørrelsesglas a la det, geologer normalt bærer rundt på.

