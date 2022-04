Bizart hospitalsbesøg: Mand skød kokain direkte i penis

Vi ved alle sammen, at det er farligt at tage stoffer. Dog har en amerikansk mand tragisk nok lært det på den hårde måde, da han skød kokain direkte i sin penis.

Det fremgår af en ny rapport i tidsskriftet American Journal of Case Reports, skriver Videnskab.dk.

Den 35-årige mand henvendte sig på en skadestue i New York med ’uudholdelige’ smerter, både i penis og pungen. Her dukkede han dog først op tre dage efter hændelsen.

Ifølge de læger, der undersøgte ham, var hans penis opsvulmet og meget mørk i farven, nærmest sort. De åbne sår udskilte en lind strøm af ubehageligt lugtende udflåd.

Manden havde i forvejen en historik med intravenøs brug af stoffer, herunder kokain. Når man sprøjter kokain direkte ind i kroppen, kan der opstå koldbrand – og så dør vævet.

På skadestuen kunne manden berette, at han to gange tidligere inden for de seneste uger havde skudt kokain i den samme blodåre ’uden nogle komplikationer’.

Patienten nægtede at lade sig operere og blev i stedet behandlet med sårpleje og en heftig cocktail af antibiotika. Ifølge rapporten blev hans kliniske tilstand langsomt forbedret, men efter at være blevet udskrevet, kunne lægerne ikke få fat i ham.

Det er derfor ikke til at sige, hvordan den mishandlede penis har det idag.

