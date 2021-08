Bjerge af knogler fra mennesker og dyr fundet i hule

Tusindvis af knogler tilhørende 14 forskellige arter, herunder mennesker, er fundet i lavahulen Umm Jirsan i det nordvestlige Saudi-Arabien. Det skriver ScienceAlertDet skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Knoglerne i hulen, som er 1,5 km lang, menes at være op til 7.000 år gamle.

Hulen ligger under vulkanmarken Harrat Khaybar og er indtil videre den længste lavahule på Den Arabiske Halvø.

Fundene, der er beskrevet i tidsskriftet Archaeological and Anthropological Sciences, menes at være samlet af den stribede hyæne (Hyenae hyenae).

Det uddyber en af medforfatterne på studiet, Stewie Stewart, på sin twitterprofil, hvor en arkæolog-kollega, der var i grotten tilbage i 2019, har lagt en video op af knogle-bunker i den dybe, mørke hule:

Ved at studere knoglernes overflade for blandt andet gnavemærker, mængden af knogler samt hvor dybt i hulen, de har befundet sig, konkluderer han ifølge ScienceAlert, at:

'Knoglerne i Umm Jirsan blev bragt hertil af den stribede hyæne. De er storsamlere af knogler, som de tager med til huler, hvor knoglerne indtages, gives til deres afkom eller opbevares.'

Fundet i hulen åbner muligheden for i fremtiden at blive klogere på Arabiens oldtidshistorie og palæoøkologi.

'Studiet er kun toppen af isbjerget,' siger Stewart til ScienceAlert.

