Bjørnedyr overlevede at blive skudt ud af kanon

De mikroskopiske dyr kan overleve sammenstød, der er hurtigere end de fleste pistolskud.

Bjørnedyr må finde sig i lidt af hvert.

De bliver frosset ned, stegt, bestrålet, iltberøvet og tilmed sendt ud i rummet, alt sammen i videnskabens jagt på at finde ud af, hvor meget de mikroskopiske hvirveldyr rent faktisk kan overleve. Og de overlever det meste.

Senest har forskere, hvilket de beskriver i et nyt studie, skudt bjørnedyr ud af en kanon for at afprøve om de kan overleve voldsomme sammenstød ved høje hastigheder. Det skriver mediet ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Hvis det lyder som en underlig brug af tid og ressourcer, så fat mod: Forskningen har betydning for både vores egen færden i rummet, men også vores forståelse for selve livets oprindelse.

Læs mere på Videnskab.dk: Fanget på film: Bjørnedyr har maratonsex

En af hypoteserne for livets oprindelse på Jorden er, at det ankom, snarere end opstod, båret på meteoritter eller kometer fra det ydre rum – den såkaldte panspermi-hypotese.

Bjørnedyr var også involverede i en raketnedstyrtning på Månen i 2019, hvilket fik nogle forskere til at spekulere i, hvorvidt de små dyr kunne have overlevet det.

Ligeledes er nogle forskere bange for, at vi kan ‘forurene’ andre planeter med liv fra Jorden.

Men meteor- og raketnedslag er voldsomme, og selv bjørnedyr, som kan gå i en dvaletilstand, hvor de tørrer ind og derved kan overleve alverdens ting, ville ikke nødvendigvis kunne klare det.

For at simulere meteornedslag brugte forskerne en gaskanon, som kan affyre projektiler med en hastighed på op til 8 kilometer i sekundet.

Selve bjørnedyrene, udtørrede og i dvale, blev placeret i hule projektiler og skudt afsted med hastigheder mellem 0,556 til 1,00 kilometer i sekundet mod skydeskiver lavet af sand.

Læs mere på Videnskab.dk: Forsker: Bjørnedyrene kan sagtens overleve på Månen

Efter affyring blev sandskydeskiverne placeret i vand, for at isolere bjørnedyrene, som derefter blev sat under observation, for at se hvordan de havde klaret strabadserne.

Bjørnedyrene, viste det sig, kunne overleve en sammenstødshastighed til og med 825 meter i sekundet (hurtigere end de fleste pistolskud). Disse bjørnedyr var dog længere tid om at genoplive fra deres dvale end normalt, hvilket formentlig betyder, at de havde taget skade.

Men ved højere hastigheder blev de stakkels bjørnedyr til bjørnedyr-mos ved sammenstødet, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Det ville derfor være stort set umuligt for bjørnedyr at overleve et meteornedslag, som kan ske med op til 72 kilometer i sekundet, og de ville sandsynligvis heller ikke overleve på den nedstyrtede rumraket på Månen, som havde en lodret hastighed på 946,7 meter i sekundet ved sammenstødet.

Andre artikler på Videnskab.dk

Nu er det bevist: Dette dyr ældes ikke

De danske ulve forsvinder på mystisk vis

Tåler dyr og planter mere radioaktivitet end os?