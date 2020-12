Blæksprutter slår på fisk

Blæksprutten er ikke for fin til lige at give sin makker én på sinkadusen

Fisk og blæksprutter samarbejder ofte om at fange bytte på bunden af oceanerne. Og når det sker, opfører blæksprutterne sig tilsyneladende ikke altid ordentligt. Det skriver mediet Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

Forskere har observeret blæksprutter lange tentaklerne ud efter fisk i otte forskellige tilfælde. Slagene blev uddelt i det Røde Hav mellem Israel og Egypten i 2018 og 2019.

Læs mere på Videnskab.dk: Slangeål, der er blevet slugt, sprætter maven op på rovfisk

- De mange observationer, der involverede forskellige blæksprutter i forskellige situationer, tyder på, at slagene har en konkret funktion i interaktionerne (mellem arterne, red.), skriver forskerne fra Max Planck Institute of Animal Behavior og University of Lisbon.

Forskellige arter samarbejder ofte om at fange bytte. Præriehunde og grævlinge, for eksempel. Eller havaborrer og ål, skriver Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

Det gælder også blæksprutter og fisk. Fiskene er 'svømmende jagthunde', der gestikulerer til blæksprutterne, når de sporer sig frem til bytte på havbunden.

Læs mere på Videnskab.dk: Hit med krummerne: Storby-mus i slagsmål kåret som årets naturfotografi

De smidige blæksprutter sætter så ind. Med deres lange fangearme er det muligt for dem at nå helt ind mellem sten eller koralrev efter de uheldige byttedyr, der bliver delt mellem fiskene og sprutterne.

Her bruger blæksprutterne altså vold til at sikre sig, at byttet deles ligeligt mellem jagt-holdet, skriver Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

Men i nogle tilfælde tror forskerne, at blæksprutterne bare slår fiskene, fordi de otte-armede væsner har en træls personlighed.

Selvom der ingen føde er i nærheden, får fiskene indimellem alligevel én på hovedet – tilsyneladende fordi blæksprutterne er ondskabsfulde.

Andre artikler på Videnskab.dk

Hvorfor er piger så ondskabsfulde mod hinanden

Dyrker alle hanner sex med hvem som helst?

Folk med sort humor har højere IQ