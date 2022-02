Blodørnen: Vikingernes grusomme tortur-ritual kan sagtens lade sig gøre

Historikere har længe afskrevet det brutale ritual som opdigtet, men en forskergruppe har nu påvist, at det godt kan lade sig gøre

Vikingerne har længe været kendt for deres brutalitet og vold.

Blandt de mest brutale gerninger, som er blevet tilskrevet de nordlige plyndringsfolk, er uden tvivl den såkaldte ‘blodørn’.

Selvom historikere længe har sat spørgsmålstegn ved, om den anatomisk komplekse torturmetode nogensinde fandt sted, har det uhyggelige ritual sagtens kunnet lade sig gøre, selv med datidens redskaber.

Det skriver en gruppe læger og historikere på Forskerzonen, der er en del af Videnskab.dk.

Blodørnen var ifølge sagaerne en torturmetode, hvor offeret fik ryggen skåret ryggen op og ribbenene løsnet fra rygsøjlen, så lungerne kunne trækkes ud gennem kroppen.

Lungernes sidste krampetrækninger, mens de lå spredt ud over ribbenene, fik dem angiveligt til at blafre som vinger – deraf navnet.

Historikere har dog længe afskrevet blodørnen som enten propaganda af de kristne forfattere, der nedskrev sagaerne for at male de hedenske vikingerne i et dårligt lys, eller en misforståelse.

Det er disse forskere ikke helt enige i. Ifølge dem er det ikke usandsynligt, at blodørnen har været en reel historisk praksis, som blev brugt til afskrækkelse.

Selvom ritualet har været svært at udføre, kan det godt lade sig gøre at åbne brystkassen bagfra med en bestemt type spydspids, som fandtes dengang, hævder de.

Forskerne påpeger dog, at offeret under alle omstændigheder ville dø meget hurtigt, så lungerne ikke ville kunne lave den karakteristiske blafren.

Men det var udbredt praksis blandt vikingerne at skamfere ligene af forhadte fjender.

Som eksempel nævner forskerne den såkaldte Birka-kvinde fra Sverige, som blev halshugget og begravet med sit hoved under armen. Hendes manglende kæbe var blevet erstattet med en gris’.

I visse sagaer bliver blodørnen faktisk afbildet som en måde for offerets pårørende at generobre deres tabte ære.

