Borrelia kan ramme fra uventet kant

Den mest almindelige borreliose-bakterie, mennesker får fra flåter i Norge, bliver spredt gennem små gnavere som mus. Den hedder Borrelia afzeli.

Men de alvorligste tilfælde af sygdommen, som vi kalder neuroborreliose, er forårsaget af bakterien Borrelia garinii. Det fortæller Atle Mysterud til forskning.no, Videnskab.dk's norske søstersite, i en artikel bragt på Videnskab.dk.

Han er professor i biovidenskab ved Universitetet i Oslo og har ledet et forskningsprojekt, der ser på, hvordan borrelia-bakterien overføres i Norge.

Nu ved forskerne, at bakterien Borrelia garinii primært spredes gennem drosselfugle, som er en familie af små til mellemstore spurvefugle, som er udbredt i det meste af verden-– herunder solsorten.

Bruger drosselfugle til reproduktion

Annonce:

Både sangdrossel, solsort og vindrossel ligger højt på listen over syndere, når det kommer til at sprede den form for borreliose, der fører til den alvorligste sygdom, siger Atle Mysterud til forskning.no.

Læs mere på Videnskab.dk: Flåter kan klare sig midt i byen

Mange tror, at det er i skoven, de er mest udsat for flåtbid og sygdomme, men drosselfuglene lever ofte tæt på, hvor vi bor. De hopper ofte rundt udenfor på græsplænen.

- Alle fugle, der hopper meget rundt på jorden, som drosselfuglene gør, er meget udsat for flåter, siger Atle Mysterud.

Flåten er en generalist. Den kan forsyne sig med blod fra næsten alle dyr, inklusiv os mennesker.

Bakterier er derimod ofte meget specialiserede. Det gælder ikke mindst borrelia-bakterien. Den farlige Borrelia garinii har tilpasset sig særligt godt til drosselfuglenes immunforsvar, og det er her, den helst vil være.

Hvis den spreder sig til os mennesker, er det blot et ‘uheld’ fra bakteriens side.

Rådyr og elge spreder ikke sygdom

Annonce:

Rådyr, elge og hjorte har ofte et stort antal flåter på sig, hvilket mange synes er ulækkert.

Men nu ved vi, at disse dyr har udviklet immunitet mod borrelia-bakterierne. De ‘vasker’ næsten borreliose ud af deres kroppe.

- Selvom voksne flåter ofte suger meget blod fra hjortedyrene, er det efterhånden ret godt dokumenteret gennem forskning, at det ikke bidrager til spredning af borreliose-bakterier og dermed sygdomme, siger Atle Mysterud i artiklen bragt på Videnskab.dk.

Men når hjortedyrene har så mange flåter på sig, er de alligevel en vigtig bidragyder til at sprede flåter i økosystemet, tilføjer biologen.

Læs mere på Videnskab.dk: Kender du forskellen på en flåt og en tæge?

Flåter på græsplæner og rastepladser

Randi Eikeland er speciallæge i neurologi og leder Flåtcentret ved Sørlandet Sygehus i Norge.

- Alle ved, at der er flåter i skoven, siger hun.

Annonce:

- Men at der også er flåter på græsplæner og for eksempel på rastepladser, hvor folk slår sig ned langs vejen, er der måske ikke mange, der tænker over.

- Vi har mange drosselfugle i Norge. Dermed er det formentlig også drosselfugle, der bringer Borrelia garinii til nye steder i landet, påpeger Randi Eikeland overfor forskning.no.

Lederen af Flåtcentret synes, det ville være godt, hvis flere vidste, at smitte fra flåter ikke bare er noget, man skal tænke over, hvis man går tur i skoven eller ude på landet.

Den kan også spredes på græsplæner eller i græsset, for eksempel på rastepladser.

Andre artikler på Videnskab.dk

Hvor i Danmark er der flest skovflåter?

Går flåter oftere på nogle mennesker end andre?

Flåtsæsonen er over os – sådan beskytter du dig