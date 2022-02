Brutal adfærd: Spækhuggere spiser tunger fra døende blåhvaler

Det er længe blevet debatteret, om spækhuggere (Orcinus orca) har jaget det største dyr på Jorden, blåhvalen (Balaenoptera musculus), og det er nu for første gange nogensinde blevet observeret og bekræftet.

I et nyt studie, der blev publiceret i tidsskriftet Marine Mammal Science, bliver tre tilfælde ud for den australske kyst beskrevet, hvor spækhuggere har jaget, dræbt og fortæret blåhvaler - to i 2019 og et i 2021.

Forfatterne bag studiet beskriver desuden, hvordan spækhuggerne ihærdigt sørgede for at komme ind i blåhvalernes munde for at spise deres næringsholdige tunge - mens de stadig var i live.

Det første tilfælde involverede en knap 22 meter lang blåhval, der næsten var død, da forskerne ankom til kaosset. Omkring 50 spækhuggere angreb det kæmpemæssige dyr, som blev bidt i hovedet, mens tre spækhuggere sørgede for at holde den under vand.

Efter seks timer var flokken af spækhuggere færdige med ådslet.

Et par uger senere fandt angreb nummer to sted. Her var der tale om en blåhvalskalv på omkring 12 meter, som blev angrebet af 25 spækhuggere, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

I 2021 fandt det sidste angreb sted. Her jagede en flok spækhuggere en 14 meter lang blåhval 24 kilometer. Deres strategi var den samme som ved de andre to tilfælde: Nogle i gruppen skulle holde den under vand, mens andre angreb dens hoved og tunge, og efter 90 minutter var det overstået.

I studier førhen har man beskrevet, at det formentlig kun har været de største spækhuggerhanner, der kan blive op til 9 meter lange, som har været i stand til at nedlægge blåhvaler, men forskerne kunne observere, at det rent faktisk var hunner med unger, som var de mest aggressive, når det kom til de tre tilfælde.

Forskerne beskriver i studiet, at det formentlig netop skyldes det faktum, at de har unger. Det giver dem ifølge forskerne et ekstra ‘drive’ for at finde føde, så deres unger ikke sulter.

