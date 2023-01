Brutalt middelalder-mord: 'Overdreven vold'

Fire slag i hovedet med et sværd, mens han forsøgte at løbe væk. Det er, hvad et italiensk forskerhold er kommet frem til skete for en ung mand i Italien.

Det skriver mediet Live Science ifølge Videnskab.dk.

For over 700 år siden blev den unge mand brutalt dræbt i Italien af flere hårde slag i hovedet med et sværd. Det voldsomme mord indikerer en overdrevet brutalitet, fortæller antropolog, Chiara Tesi fra University of Insubria.

Med moderne teknologi som CT-skanninger, 3D-røntgen og digital mikroskopi, som bruger et digitalkamera til at forstørre objekter, undersøgte Tesi og hendes kolleger den unge mands knoglerester.

I 2006 fandt arkæologer den unge mands skelet i en kirke i Cittiglio i det nordlige italien. I det nye studie er det både lykkedes at finde flere skader på kraniet samt at kortlægge mordets sandsynlige hændelsesforløb.

Ifølge studiet blev manden slået flere gange i hovedet med et tungt sværd. Et slag ramte hans ører, og et andet ramte ham bag i nakken.

Derfor mener Chiara Tesi, at manden til sidst er faldet om og har ligget med hovedet nedad, da han modtog det sidste, dødelige slag i baghovedet. Det har slået ham ihjel på stedet, fortæller hun:

- Den åbenlyse overdrevne vold varsler om, at der har været et komplekst motiv bag drabet. Sådan et vanvittigt angreb indikerer, at morderen var fastsat på at myrde, siger hun til LiveScience ifølge Videnskab.dk.

For at fastslå, hvilket slag var dødeligt, har forskerne rekonstrueret mandens ansigt. Det er både et effektivt redskab, når de skal kortlægge hændelsesforløbet, men det kan også hjælpe med at personificere manden, der ellers er ukendt, mener Tesi:

- At se en ung mands ansigt og øjne er helt sikkert mere følsomt end bare at se et kranium.

Undersøgelsen er udgivet i et studiet i tidsskriftet Journal of Archaeological Science.

