Dansk astronaut med vild rumdrøm

Andreas Mogensen håber på, at han i løbet af sin næste rummission får mulighed for at komme på rumvandring - en af de vildeste oplevelser for en astronaut

Normalt sidder astronauter på Den Internationale Rumstation i sikkerhed bag tætlukkede døre.

Men en gang imellem skal astronauterne på rumvandring og altså bevæge sig udenfor, i det åbne rum – en manøvre, der anses for at være både farlig og fantastisk for astronauter.

Hidtil har ingen danskere været på rumvandring. Men den danske astronaut Andreas Mogensen har afsløret, at han 'krydser fingre for' at få oplevet en vandring i det frie rum under sin kommende rumrejse.

Det skriver Videnskab.dk.

- Man er ved at installere nye solpaneler på rumstationen, og hvis jeg er rigtig heldig, vil der i løbet af de seks måneder, jeg er deroppe, komme et forsyningsfartøj med endnu et sæt solpaneler, som vi skal installere, fortæller Andreas Mogensen, som efter planen skal påbegynde sin rumrejse i august 2023.

- Så der vil måske være mulighed for, at jeg kommer ud på rumvandring. Forestil jer bare at være helt derude, helt alene med en makker og få lov til at bygge og samle sådan et solpanel. Det må være virkelig spændende.

De ældste solpaneler på stationen blev installeret i 2000 og har altså fungeret i mere end 20 år.

- Vores solpaneler er blevet slidt og leverer ikke helt så meget strøm, som de gjorde engang. Derudover bliver rumstation større og har brug for mere strøm, så man er gået i gang med at installere nye, moderne solpaneler, forklarer Andreas Mogensen ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: 50 år med rumvandringer

Gennem tiden har der været flere dramatiske episoder, når astronauter har været på rumvandring, men ingen er omkommet endnu.

En farlig situation opstod blandt andet i 1973, hvor to astronauter ved et uheld blev slynget bort fra den amerikanske rumstation Skylab. Heldigvis bar astronauterne et sikkerhedsreb, som sørgede for, at de kunne vende tilbage til rumstationen i sikkerhed.

Ud over et reb bærer astronauter også et andet sikkerhedsudstyr på rumvandringer: En raketrygsæk, som kan hjælpe dem med at bevæge sig rundt i rummet.

Selvom Andreas Mogensen håber på at komme på rumvandring, understregede han over for Videnskab.dk, at det langt fra er sikkert, at det vil ske.

- Selvom der formentlig kommer en rumvandring, mens jeg er deroppe, er det ikke nødvendigvis mig, der skal ud på den. Vi er syv deroppe, og jeg tror de fleste af os meget gerne vil ud på rumvandring, forklarer astronauten.

