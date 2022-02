Dansk gennembrud: Slut med vandet alkoholfri øl

Den alkolfrie, men velsmagende øl, ventes at blive en del af øl-industrien i efteråret 2023.

Den alkoholfrie øl bliver af mange valgt fra, fordi den lige mangler det sidste i smagen, der ofte beskrives som enten flad eller vandet.

Men nu der gode nyheder, for angiveligt har hold forskere fra Københavns Universitet knækket koden og fundet en måde at producere alkoholfri øl uden den vandede smag.

Det skriver Københavns Universitet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

En af forskerne bag studiet, professor i biomekanik ved Københavns Universitet Sotirios Kampranis, forklarer, at den vandede og flade smag skyldes manglen på aromahumle, der forsvinder, når øllet varmes op for at fordampe alkoholen.

Foto: Thomas Borberg / POLFOTO

Og det er det lille, men betydelige problem, forskerne har fundet en løsning på.

For i stedet for at fylde bryggetanken med aromahumle fra start af, har forskerne fundet en måde at producere en gruppe af små molekyler kaldet monoterpener. Det er de små molekyler, der giver den velkendte humlesmag.

Og det tilsætter man så bare til sidst og efter opvarmningsprocessen.

'Når øllet er færdigt, tilsætter vi molekylerne og giver på den måde den tabte ølsmag tilbage. Ingen andre har kunnet gøre det her før, så det er en revolution for alkoholfri øl,' siger Sotirios Kampranis i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Metoden testes nu på bryggerier i Danmark og ventes at kunne benyttes i hele øl-industrien fra oktober næste år.

