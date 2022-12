Dansk nordlys-foto blandt verdens bedste

Sjældent nordlys fanget over Limfjorden får særlig anerkendelse

Nordlys over Danmark hører til sjældenhederne, men når det fortryllende naturfænomen endelig danser forbi på vores breddegrader, er det i verdensklasse.

Det er et billede af en flammende rød himmel over Limfjorden bevis på.

Billedet, der bærer navnet 'Rød himmel', hædres nemlig med en plads på listen over årets bedste nordlys-billeder.

Det skriver Videnskab.dk, hvor du kan se flere fotos og komme bag om kameraet med dansk-lettiske astrofotograf Ruslan Merzlyakov, som har taget ovenstående billede.

Billederne til fotokonkurrencen udvælges hvert år af bloggen Capture the Atlas, og i år er der bidrag fra himlen over Rusland, Norge, Island, Canada, USA, New Zealand, Grønland og Finland.

Det er altid på denne tid af året, listen offentliggøres, fordi vintersæsonen er mørk, og det er højtid for nordlysaktivitet, fortæller Ruslan Merzlyakov i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Håbet er, at billederne kan inspirere os alle til at søge lidt væk fra byens lys og ud i mørket, på jagt efter det gådefulde syn.

Foto: Asier López Castro

Er det her udsigten til en slags vinterversion af Eldamar, elvernes hjem i Ringenes Herre-universet?

Fotograf Asier López Castro har navngivet sit billede 'Elvernes hus', og man forstår godt, at tankerne er blevet ledt i den retning.

Læs mere på Videnskab.dk: Sådan opstår det flotte nordlys

'Det sneede dagen forinden, og luften blandede den nyfaldne sne med det fine sand, hvilket gjorde jordens teksturer utroligt smukke. Himlen klarede resten,' skriver Asier López Castro om sit billede, der er taget i Island.

Foto: Marybeth Kiczenski

' 'Lady Aurora' venter ikke på nogen fotograf eller tidsplan', skriver fotografen bag dette billede, Marybeth Kiczenski.

Derfor handler det om at troppe op, når vejrudsigten peger i retning af nordlysaktivitet. Det gjorde den, da dette billede blev taget ved Point Betsie Lighthouse, et fyrtårn i Michigan, USA.

Flere nordlys-entusiaster var mødt op, og fotografen fortæller, at hun fik nye venner den dag, mens de ventede på 'Fru Nordlys'.

'Omkring klokken 23.30 gav hun sig til kende. Vi jublede. Vi klappede. Det er det, der gør det hele værd,' skriver Marybeth Kiczenski ifølge Videnskab.dk.

Nordlys opstår, når elektrisk ladede partikler fra Solen rammer Jordens magnetfelt.

Danmark befinder sig langt fra den mest koncentrerede nordlysaktivitet, men det kan altså lade sig gøre at se naturfænomenet her, hvis det er mørkt nok. Den danske udgave af nordlys kan ligefrem overraske.

Ruslan Merzlyakov, der har mere end 10 års erfaring med at fotografere nattehimmelen, siger i hvert fald, at han ikke før har oplevet himlen 'eksplodere i røde søjler', som den oktobernat han tog sit vinderbillede.



