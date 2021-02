Dansk professor: Vil blive 20 år på Mars

Torsdag aften klokken 21.55 dansk tid kan du her på Ekstra Bladet se NASA's Perseverance Rover lande på Mars.

Men hvad er egentlig formålet?

Det giver den danske professor John Leif Jørgensen fra DTU Space svaret på. Han har sammen med sine kollegaer været med til at udvikle det kamera på Perseverance Rover, der skal undersøge, om der har været liv på Mars.

- Vi har bygget stjernekameraet om, så det er i stand til at se, om der er liv i en klippe. Det er det, det kan. Det skal svare på, hvad livet er for en størrelse, siger John Leif Jørgensen til Ekstra Bladet.

Han forklarer, at der hersker to teorier: Er liv på Jorden unikt? Eller kan liv opstå og reproducere sig selv?

Tre ting skal være til stede, for at der kan være liv. Energi, mad - i form af salte - og flydende vand.

- Er der en livsgnist, der har ramt jorden, som vi alle er opstået fra, eller opstår liv hele tiden. Det spørgsmål har vi i årevis forsøgt at besvare, siger professoren.

'Syv minutters terror': Kan ende i katastrofe

Sådan skal de finde liv

Ifølge professoren er Perseverance Rovers primære formål at finde tegn på tidligere liv på Mars.

- Vi kigger hovedsagligt efter liv, der har været. Det er det, vores udstyr er bygget til. Hvis liv bare opstår af sig selv hele tiden. Hvis liv er helt unikt på Jorden, så vil der ikke være signatur på Mars. Så vi kan få det helt dybe svar, forklarer han.

- Det, vi leder efter, det er bakterier. Det er den simpleste form for liv. Forstenet bakterieslim, også kaldet en stromatolit, er sådan set det, man vil finde.

Hvis det lykkes, betyder det dog ikke, at vi herhjemme på Jorden vil få svaret med det samme. Det vil først ske, når livet endegyldigt kan bevises.

- Hvis vi finder en svag signatur, så kan der gå 10 år, før vi har svaret. Hvis vi derimod finder en lille grøn Mars-mand, så er det overstået. Hvis der har været meget liv, så har vi svaret om et års tid eller to. Men der vil gå flere år, før vi kan bevise det, lyder det.

Det er forskerne forhåbning, at Perserverance Rover, der blev sendt afsted 30. juli 2020, kan blive mange år på Mars. Foto: NASA / Reuters

Håber på at kunne blive i 20 år

Ifølge NASA er det målet, at Perseverance Rover skal være på Mars i et Mars-år, hvilket svarer til 687 dage på Jorden. Men det er en forsigtigt udmelding, forklarer den danske professor.

- Vores plan er, at vi kommer til at køre rundt de næste 20 år deroppe. NASA tør ikke love mere. Vores udstyr er bygget til at holde de næsten tusind år. Men selve køretøjet har ting, der bliver slidt op, for eksempel hjullejer, der bliver slidt op, siger John Leif Jørgensen, der estimerer, at Perseverance Rover vil kunne holde til at køre 500 kilometer på Mars.

NASA's Curiosity Rover, der landede på Mars i august 2012, kørte blot 600 meter, før den fandt vand på planeten. Perseverance Rover lander i området Jezero Crater, der tidligere har været en sø. Det er her, forskerne mener, at sandsynligheden for at finde tegn på liv er størst.

Illustration af en af de mulige ruter, Perseverance Rover kan tage over Jezero Crater på Mars. Foto: NASA / Ritzau Scanpix

