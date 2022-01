Dansk rum-gennembrud

Det danske ASIM-instrument, der observerer lyn og tordenstorme fra Den Internationale Rumstation (ISS), har haft tur i den, siden det i 2018 blev installeret på rumstationen.

I 2020 og 2021 var opdagelser på baggrund af ASIM på forsiden af både Science og Nature. Og nu har instrumentet, der er under videnskabelig ledelse af DTU Space, gjort sig endnu en opdagelse.

ASIM har detekteret kraftige udbrud af stråling, som stammer fra en speciel type af neutronstjerner, som har et kraftigt magnetfelt - en såkaldt magnetar.

Det er sjældent, at udbrud fra en magnetar opfanges. Så det er en stor begivenhed, når det sker, fastslår DTU Space-forsker Torsten Neubert, der er videnskabelig leder af ASIM-missionen, i en pressemeddelelse. Det skriver Videnskab.dk.

Strålingen fra magnetaren blev registreret af instrumenter på en række andre missioner i rummet. Men ASIM kunne som det eneste måle hele foton-energi-spektret og dets svingninger over nogle millisekunder, da udbruddet var på sit højeste.

- Disse svingninger giver os ny indsigt i strukturen og dynamikken i de her mystiske objekter, siger Alberto J. Castro-Tirado fra det spanske Institute of Astrophysics of Andalucía (CSIC) i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Udbruddene menes at finde sted, når magnetarens kraftige magnetfelt delvis kollapser. Når det sker, udløses på under et sekund energi svarende til, hvad Solen frigiver i løbet af 100.000 år.

I dag (10. januar) flyttes ASIM-instrumentet til en ny position på rumstationen, da ASIM-missionen, der var planlagt til at slutte i 2021, er blevet forlænget til 2025.

Forlængelsen blev annonceret i efteråret 2021. Flygtningen skyldes, at NASA skal bruge ASIM’s nuværende platform til andet udstyr.

