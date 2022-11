Danske forskere på sporet af nyt fedmemiddel

Du kender det måske. Lagkagen smagte bedre for en to-tre stykker siden. Men hvorfor fjerner kroppen tilsyneladende lysten til at spise en hel lagkage?

En gruppe forskere fra Biologisk Institut ved Københavns Universitet har foretaget eksperimenter med bananfluer (Drosophila) og muligvis fundet ud af, at svaret skal findes i tarmen.

I deres studie, der er blevet publiceret i tidsskriftet Nature Metabolism, kan man læse, at et særligt tarmhormon virker til at fungere som en slags biologisk bremse, der sørger for, at vi ikke fylder os med sukker på bekostning af næringsstoffer.

Det skriver Lundbeckfonden i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Bananfluer har en lang række biologiske egenskaber, som også findes hos pattedyr. Blandt andet har bananfluer et tarmhormon, der minder meget om et tarmhormon, der findes i pattedyr, hvilket gjorde dem ideelle til forskningen.

Forskernes forsøg viste, at når bananfluer spiser sukker, begynder nogle særlige celler i deres tarmsystem at producere hormonet. De kunne også observere, at bananfluernes appetit for sukker faldt, mens appetitten for mere proteinrig mad blev større.

Hormonet lader altså til at dreje appetitten væk fra sukker og over i en mere næringsrig retning, skriver Videnskab.dk.

Arkivfoto: Denis Crawford/Alamy Stock Photo

Forskerne eksperimenterede på bananfluerne med genetisk manipulation. De slukkede for de gener, der styrer produktionen af tarmhormonet, og da de havde gjort det, kunne bananfluerne ikke stoppe med at spise sukker.

Efter noget tid sprøjtede de hormonet ind i de kun få millimeter lange insekter med nogle meget små kanyler, og det fik fluerne til pludselig at holde sig fra sukker. I stedet blev de mere interesserede i det protein, som de også havde adgang til.

Tarmhormonet svarer til et, der findes hos pattedyr og dermed også mennesker. Forskerne mener derfor, at det, der foregår i bananfluerne, når de spiser sukker, også gør sig gældende hos os.

Ifølge en af forskerne bag projektet Kim Rewitz, der er professor i celle og neurobiologi på Københavns Universitet, er det af stor værdi, hvis det viser sig, at bananfluernes ‘sukkerbremse’ fungerer på samme måde blandt pattedyr og mennesker.

- For hvis det er tilfældet, åbner der sig potentielt en række interessante muligheder for at anvende medicin baseret på PYY (tarmhormonet, der minder meget om bananfluernes hormon, red.), der skal bekæmpe fedme ved at dæmpe sukker-appetitten og skrue op for trangen til at spise protein, siger Kim Rewitz i pressemeddelelsen, ifølge Videnskab.dk.

