Danske mænd lyver deres penis større

Mænd har det med at overdrive, når det kommer til deres krop og især størrelsen på deres penis, viser et nyt studie

Når mænd skal angive deres højde og atletiske evner på dating-sider, har de det med at overdrive for at øge deres chancer.

Derfor satte forskere fra Uppsala Universitet i Sverige og Agder Universitet i Norge sig for at undersøge omfanget af overdrivelserne af fysiske karakteristika, og hvorvidt finansiel kompensation betød noget for, hvor meget de overdrev.

Og overdrev, det gjorde de.

De danske mænd, som deltog i undersøgelsen, løj især deres penisser længere.

I studiet, der er udgivet i tidsskriftet Frontiers in Psychology, blev 191 danske mænd i alderen 18-35 år inddelt i to grupper – den ene gruppe modtog 5 dollars for deres tid, den anden gruppe 22 dollars.

Alle mænd fik tilsendt en lineal, de kunne printe ud, inden de skulle angive længden på deres penisser i både slap og erigeret tilstand.

Og de angav i gennemsnit, at deres penisstørrelse var flere centimeter længere end medianlængden i Danmark. En mand i undersøgelsen rapporterede sågar en erigeret penisstørrelse på over 34 centimeter, som ellers er verdensrekorden.

Den gruppe, der modtog 5 dollars, overdrev desuden væsentligt mere end den gruppe, der fik 22 dollars for deres tid – muligvis i trodsighed over deres ringe kompensation.

Mændene i forsøget overdrev også andre typiske maskuline træk som deres højde og atletiske evner – godt nok i mindre grad end længden på deres penisser.

Deres vægt pyntede de dog ikke på. Studiets fund peger derfor i retning af, at det er nemmere at overdrive fysiske karakteristika, som ikke umiddelbart kan ses.

Forskerne vurderer, at årsagen til overdrivelserne skal findes i mænds ønske om at booste deres selvtillid, særligt på områder, som hænger sammen med selvbillede og identitet

Resultaterne tyder på, at selvrapporteret data af private aspekter af maskulinitet, såsom penisstørrelse, burde tages med et gran salt.

Studiet understreger også vigtigheden af at give en passende økonomisk kompensation for at opnå retvisende data på private områder – for eksempel længden af en penis.

