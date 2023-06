Deleøkonomi er godt for forholdet

Nogle ægtepar vælger at dele indkomst og økonomi, og det kan være en fordel, der kommer parforholdet til gode. Ifølge en ny amerikansk undersøgelse ser det nemlig ud til, at deleøkonomi både kan påvirke lykken i og længden af ægteskabet.

Det skriver Indiana University i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Selvom der er fordele og ulemper ved de fleste beslutninger, peger resultaterne fra det nye studie, der er offentliggjort i Journal of Consumer Research, på, at deleøkonomi booster ægteskaber og kan være vejen frem.

- Da vi undersøgte folk i parforhold, der havde været sammen i kortere eller længere tid, fandt vi, at de, der havde lagt økonomien sammen, oplevede et højere niveau af fællesskab i ægteskabet, sammenlignet med ægtefolk med separat økonomi samt dem, der delvist havde slået økonomien sammen, forklarer studiets hovedforfatter, Jenny Olson, lektor i marketing hos Kelley School of Business ved Indiana University i USA, i pressemeddelelsen.

I studiet blev 230 par, der enten var forlovede eller nygifte ved studiets start, fulgt i to år. Alle de 230 par havde separate konti og økonomi til at starte med og indvilligede i, potentielt at skulle ændre det til deleøkonomi.

- Der er et ‘vi’-perspektiv, som, vi regnede med, ville være relateret til en fælles bankkonto, siger Jenny Olson i pressemeddelelsen.

Og det er netop, hvad studiets resultater viser.

Gennem løbende rapporteringer fra parrene fandt forskerne frem til, at de par, der begyndte at dele økonomi, oplevede en væsentlig højere kvalitet i forholdet to år senere sammenlignet med dem, der fortsatte med separat økonomi.

Omvendt rapporterede parrene med separat økonomi, at de i højere grad betragtede økonomiske beslutninger som en udveksling, hvor der blev forventet en tjeneste retur.

Efter to år var omtrent 20 procent af de deltagende ægtepar ikke længere med i studiet, og en betydelig procentdel af dem var par med separat økonomi.

- Med det faktum, at vi har observeret det her skift over to år, mener jeg, at vi har et ret kraftfuldt bevis på fordelene ved at slå økonomien sammen. De effekter, vi ser her, bør berettige en samtale med ens partner om deleøkonomi, siger Jenny Olson i pressemeddelelsen.

Deltagerne i studiet var i gennemsnit 28 år. Parrene havde gennemsnitligt kendt hinanden i fem år og dannet par i tre år. Ti procent havde børn.

