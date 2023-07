Delfiner aber efter - og det bekymrer forskere

Har du svært ved at stå for de tiggende hundeøjne, der ser på dig, mens du spiser? Så overvej scenariet, hvor en delfin danser om båden, du står på, i håbet om fiskerester.

Netop sådanne situationer udnytter den intelligente delfinart øresvin (Delphinus truncatus) ud for Moreton Bay i Australien, og delfinernes forholdsvis nylige tigger-adfærd ser ud til at brede sig mellem arten og kan blive problematisk for havpattedyret, påpeger forskere.

Det skriver University of Queensland i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Det er ulovligt at fodre delfiner ved Moreton Bay. Alligevel mistænker havforskere fra University of Queensland, at øresvin i området lærer hinanden at tigge fritidsfiskere om føde – fordi der er gevinst.

- Inden for delfinernes sociale netværk har jeg observeret en gruppe, som konsekvent patruljerer ved fortøjede både og venter på, at fritidsfiskere ulovligt kaster kasserede agnfisk eller fangster ud til dem, forklarer ph.d.-studerende Léonie Huijser ved University of Queensland, Australien, i pressemeddelelsen.

- Fiskeri er populært i bugten ved Moreton Bays, og det ser ud til, at nogle delfiner har lært at udnytte det,« fortæller Léonie Huijser i pressemeddelelsen. (Foto: Léonie Huijser)

Det er ikke første gang, vi hører om den slags opsigtsvækkende adfærd, hvor havpattedyr opsøger mennesker på havet og øjensynligt kopierer og lærer af hinandens opførsel.

For nylig skrev Videnskab.dk nyheden om, at en gruppe spækhuggere i Middelhavet er begyndt at tillære sig en farlig adfærd, hvor de angriber fartøjer på havet.

Og ligesom det ser ud til, at spækhuggerne lærer at angribe fartøjer ved at efterligne hinanden, peger forskerne fra University of Queensland på, at øresvin tilegner sig tigger-adfærden på samme vis, nemlig via social læring.

- Ikke alle tilpasninger er positive, og tiggeri er et eksempel på en adaptiv strategi, der kan have kortsigtede gevinster, men langsigtede risici, pointerer havbiolog Michael Noad fra University of Queensland, Australien, i pressemeddelelsen.

Ifølge forskerne er adfærden problematisk af flere årsager, og netop derfor er de bekymrede for, at den breder sig mellem delfinerne, hvis de fortsat fodres.

Den beskadigede finne, som blev observeret fra Léonie Huijsers forskningsskib, er øjensynligt et resultat af, at delfinen har siddet fanget i en fiskeline. (Foto: Léonie Huijser)

- Nogle af de delfiner, der frimodigt nærmer sig bådene, har skader fra propelslag og sammenfiltring af fiskesnøre, siger Léonie Huijser, der har observeret og undersøgt adfærden i forbindelse med sin ph.d. afhandling, som nu er udgivet i University of Queenslands bibliotek eSpace.

En anden konsekvens er ifølge Michael Noad, at delfinerne kan risikere at blive afhængige af de donerede fisk fra fiskerbådene, hvilket kan føre til ernæringsmæssige problemer og madforgiftning.

