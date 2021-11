Den mystiske Planet 9 kan være observeret helt tilbage i 1983

En næsten 40 år gammel teleskop-observation af et ukendt himmelobjekt kan vise sig faktisk at være af Solsystemets hypotetiske niende planet

Astronomer har længe diskuteret, om der findes en niende planet i kredsløb om Solen, blot meget, meget længere væk.

Nu underbygger et nyt studie teorien om, at den er derude et sted.

Ved at kigge på satellitten IRAS’ data fra 1983 fandt astronomen og forfatteren bag studiet, Michael Rowan-Robinson fra Imperial College London i England, tre punkter, der faktisk kan vise sig at stamme fra Planet 9 - og potentielt hjælpe med at finde ud af, hvor (og om) den er.

Michael Rowan-Robinson klapper dog hesten og skriver i studiet, at det ikke er bevist, at de tre punkter er en regulær opdagelse af planeten.

Dataene er af dårlig kvalitet, hvilket reducerer dataenes pålidelighed.

Men Michael Rowan-Robinson siger samtidig, at hvis dataene skulle vise sig at stamme fra planeten, kan de bruges til først og fremmest at bekræfte dens eksistens og dernæst til rent faktisk at lokalisere den.

Traditionelt set befinder Planet 9 befinder sig dog teoretisk set 400-800 astronomiske enheder væk fra Solen. En astronomisk enhed er den gennemsnitlige afstand mellem Solen og Jorden, og for lige at sætte det i perspektiv er dværgplaneten Pluto cirka 40 astronomiske enheder væk fra Solen.

Det er en voldsomt stor afstand, der også betyder, at planeten vil være meget kold og ikke vil reflektere særlig meget sollys, hvilket vil gøre det væsentligt mere besværligt at finde den.

IRAS er dog teoretisk set i stand til at registrere Planet 9. Derfor satte Michael Rowan-Robinson sig for at genanalysere de snart fire årtier gamle data ved at bruge parametre, der kunne passe med Planet 9.

I 1983 i månederne juli, juni og september fandt Michael Rowan-Robinson noget, der ligner et stort objekt, der bevæger sig over himlen - måske Planet 9.

Hvis det viser sig, at dataene rent faktisk stammer fra Planet 9, har den således en masse, der er 3 til 5 gange større end Jordens, og den er ikke 400-800 astronomiske enheder væk fra Solen, som man ellers har troet, men snarere 225 astronomiske enheder.

Derudover kan opdagelsen også give astronomer en idé om Planet 9’s kredsløb om Solen og derfor, hvor den potentielt befinder sig henne i dag.

Hvis det viser sig, at dataene stammer fra Planet 9, er det intet mindre end en sensation.

